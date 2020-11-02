https://ria.ru/20201102/maski-1582693858.html
Минпромторг предложил ограничить госзакупки импортных масок
Минпромторг предложил ограничить госзакупки импортных масок
Минпромторг РФ предлагает запретить до 31 декабря 2021 года госзакупки медицинских масок из других стран, кроме ЕАЭС, проект соответствующего постановления... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T17:23
2020-11-02T17:23
2020-11-02T17:23
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коронавирус covid-19
коронавирусы
евразийский экономический союз
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Минпромторг РФ предлагает запретить до 31 декабря 2021 года госзакупки медицинских масок из других стран, кроме ЕАЭС, проект соответствующего постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.Правительство РФ в конце апреля приняло постановление о введении запрета на допуск импортных промышленных товаров к госзакупкам, а также к закупкам для нужд обороны страны и безопасности государства. Ограничения не распространяются на продукцию из стран ЕАЭС, существует еще ряд исключений из запретов (например, в случае отсутствия на территории РФ подтвержденного производства товара).Минпромторг подготовил изменения в перечень продукции, указанной в принятом в апреле постановлении, - в частности, в список предлагается включить "изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки (только в отношении медицинских масок)" (пункт 123) и "средства защиты головы и лица (только в отношении медицинских масок)" (пункт 126)."Установить, что запреты, установленные пунктами 1 и 2 настоящего постановления (запрет на допуск импортных товаров к соответственно госзакупкам и к закупкам для нужд обороны и безопасности - ред.), в отношении медицинских масок, указанных в пунктах 123 и 126 перечня, действуют до 31 декабря 2021 года", - говорится в тексте проекта.В пояснительной записке к проекту министерство отмечает, что до середины марта объем серийного производства медицинских масок в России составлял порядка 0,6 миллиона штук в сутки, однако в результате ввода дополнительных производственных линий к текущему моменту максимальный суточный объем производства составляет 21 миллион штук."Общая максимальная среднесуточная потребность в медицинских масках населения России и организаций составляет 10,8 миллиона штук, которую полностью покрывают возможности российских производителей", - отмечается в записке. Сейчас медицинские маски в РФ производят 85 организаций, однако "по полученной от производителей информации" общая сумма остатков на складах составляет около 141 миллиона медицинских масок, и некоторые предприятия вынуждены прекратить производство в связи с отсутствием спроса.Минпромторг также указывает, что за первое полугодие 2020 года объем закупок для государственных и муниципальных нужд медицинских масок составил около 370 миллионов штук - около 10% объема российского рынка масок. "По оценкам экспертов, более 80% указанного спроса было удовлетворено товарами из стран Юго-Восточной Азии", - добавляет министерство.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20200807/1575477056.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, евразийский экономический союз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), в мире
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Минпромторг
РФ предлагает запретить до 31 декабря 2021 года госзакупки медицинских масок из других стран, кроме ЕАЭС
, проект соответствующего постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.
Правительство РФ в конце апреля приняло постановление о введении запрета на допуск импортных промышленных товаров к госзакупкам, а также к закупкам для нужд обороны страны и безопасности государства. Ограничения не распространяются на продукцию из стран ЕАЭС, существует еще ряд исключений из запретов (например, в случае отсутствия на территории РФ подтвержденного производства товара).
Минпромторг подготовил изменения в перечень продукции, указанной в принятом в апреле постановлении, - в частности, в список предлагается включить "изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки (только в отношении медицинских масок)" (пункт 123) и "средства защиты головы и лица (только в отношении медицинских масок)" (пункт 126).
"Установить, что запреты, установленные пунктами 1 и 2 настоящего постановления (запрет на допуск импортных товаров к соответственно госзакупкам и к закупкам для нужд обороны и безопасности - ред.), в отношении медицинских масок, указанных в пунктах 123 и 126 перечня, действуют до 31 декабря 2021 года", - говорится в тексте проекта.
В пояснительной записке к проекту министерство отмечает, что до середины марта объем серийного производства медицинских масок в России составлял порядка 0,6 миллиона штук в сутки, однако в результате ввода дополнительных производственных линий к текущему моменту максимальный суточный объем производства составляет 21 миллион штук.
"Общая максимальная среднесуточная потребность в медицинских масках населения России и организаций составляет 10,8 миллиона штук, которую полностью покрывают возможности российских производителей", - отмечается в записке. Сейчас медицинские маски в РФ производят 85 организаций, однако "по полученной от производителей информации" общая сумма остатков на складах составляет около 141 миллиона медицинских масок, и некоторые предприятия вынуждены прекратить производство в связи с отсутствием спроса.
Минпромторг также указывает, что за первое полугодие 2020 года объем закупок для государственных и муниципальных нужд медицинских масок составил около 370 миллионов штук - около 10% объема российского рынка масок. "По оценкам экспертов, более 80% указанного спроса было удовлетворено товарами из стран Юго-Восточной Азии", - добавляет министерство.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.