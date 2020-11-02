https://ria.ru/20201102/maski-1582650894.html

Попова рассказала о несоблюдении масочного режима в ряде регионов

Попова рассказала о несоблюдении масочного режима в ряде регионов

Ряд регионов России не соблюдают масочный режим, есть субъекты, где порядка 50% населения не носят маски, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T14:14

2020-11-02T14:14

2020-11-02T14:14

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Ряд регионов России не соблюдают масочный режим, есть субъекты, где порядка 50% населения не носят маски, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."У нас субъекты есть, где, по оценкам экспертов, масочный режим соблюдается не более чем половиной населения – в транспорте и местах массового скопления. Эта задача стоит, и, безусловно, она должна быть выполнена как обязательная мера по прерыванию распространения инфекции", - сказала Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)