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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201102/maski-1582650894.html
Попова рассказала о несоблюдении масочного режима в ряде регионов
Попова рассказала о несоблюдении масочного режима в ряде регионов
Ряд регионов России не соблюдают масочный режим, есть субъекты, где порядка 50% населения не носят маски, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T14:14
2020-11-02T14:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Ряд регионов России не соблюдают масочный режим, есть субъекты, где порядка 50% населения не носят маски, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."У нас субъекты есть, где, по оценкам экспертов, масочный режим соблюдается не более чем половиной населения – в транспорте и местах массового скопления. Эта задача стоит, и, безусловно, она должна быть выполнена как обязательная мера по прерыванию распространения инфекции", - сказала Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Попова рассказала о несоблюдении масочного режима в ряде регионов

14:14 02.11.2020
 
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкРуководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей, главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей, главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Ряд регионов России не соблюдают масочный режим, есть субъекты, где порядка 50% населения не носят маски, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"У нас субъекты есть, где, по оценкам экспертов, масочный режим соблюдается не более чем половиной населения – в транспорте и местах массового скопления. Эта задача стоит, и, безусловно, она должна быть выполнена как обязательная мера по прерыванию распространения инфекции", - сказала Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
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