https://ria.ru/20201102/marugov-1582696253.html
СК задержал подозреваемого в убийстве "колбасного короля" Маругова
СК задержал подозреваемого в убийстве "колбасного короля" Маругова
Одного из предполагаемых убийц бизнесмена Владимира Маругова задержали, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка Следственного... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T17:33
2020-11-02T17:33
2020-11-02T18:54
ольга врадий
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
владимир маругов
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582606400_0:0:1501:844_1400x0_80_0_0_241faab55411c5aa9420781eabd61e75.jpg
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Одного из предполагаемых убийц бизнесмена Владимира Маругова задержали, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка Следственного комитета Ольга Врадий.Личность его соучастника устанавливают, добавила Врадий. Ведомство официально не называет имен, но источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что речь идет именно об убийстве "колбасного короля" (так предпринимателя, владевшего несколькими заводами по производству колбас, называют СМИ).Как рассказала журналистам руководитель пресс-службы управления МВД по Московской области Татьяна Петрова, следователи задержали выходца из Средней Азии 1971 года рождения. В ближайшее время его доставят на допрос.Маругова застрелили из арбалета в ночь на понедельник. Предположительно, преступники ворвались в дом коммерсанта в подмосковной Истре, связали его и гражданскую жену и начали вымогать деньги.Женщине удалось выбраться через окно и вызвать полицию, но, когда наряд прибыл на место, бизнесмен был уже мертв.
https://ria.ru/20201102/marugov-1582625805.html
https://ria.ru/20200907/ubiystvo-1576881941.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582606400_109:0:1234:844_1400x0_80_0_0_0f76e92cbace74e8528ab5299f8ae05b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга врадий, министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир маругов, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости.
Одного из предполагаемых убийц бизнесмена Владимира Маругова задержали, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка Следственного комитета Ольга Врадий
.
Личность его соучастника устанавливают, добавила Врадий.
Ведомство официально не называет имен, но источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что речь идет именно об убийстве "колбасного короля" (так предпринимателя, владевшего несколькими заводами по производству колбас, называют СМИ).
Как рассказала журналистам руководитель пресс-службы управления МВД по Московской области Татьяна Петрова, следователи задержали выходца из Средней Азии 1971 года рождения. В ближайшее время его доставят на допрос.
Маругова застрелили из арбалета в ночь на понедельник. Предположительно, преступники ворвались в дом коммерсанта в подмосковной Истре, связали его и гражданскую жену и начали вымогать деньги.
Женщине удалось выбраться через окно и вызвать полицию, но, когда наряд прибыл на место, бизнесмен был уже мертв.