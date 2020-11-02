https://ria.ru/20201102/marugov-1582631297.html

Бывшая жена бизнесмена Маругова подтвердила, что его убили

Бывшая жена бизнесмена Маругова подтвердила, что его убили

Бывшая жена бизнесмена Владимира Маругова поэтесса Татьяна Маругова подтвердила РИА Новости, что его убили. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T12:50

2020-11-02T12:50

2020-11-02T13:00

москва

истра

владимир маругов

происшествия

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Бывшая жена бизнесмена Владимира Маругова поэтесса Татьяна Маругова подтвердила РИА Новости, что его убили.Как сообщал Следственный комитет, в ночь на понедельник мужчину застрелили из арбалета в его бане в подмосковной Истре. По предварительным данным, это произошло в ходе разбойного нападения, когда преступники ворвались в дом коммерсанта, связали его с женой и начали вымогать деньги.Супруга смогла выбраться и вызвать полицию, но когда наряд прибыл на место, бизнесмен был уже мертв. В пресс-релизе имя убитого не называлось, но источник РИА Новости в органах отмечал, что это Владимир Маругов."Татьяна подтверждает этот факт", - передал РИА Новости слова Маруговой ее представитель.СМИ называют Маругова "мясным королем" – коммерсант известен как владелец нескольких колбасных заводов. Между тем чуть более года назад, 8 июля 2019 года, Маругов потерял сына Александра. Молодой человек насмерть разбился на мотоцикле на Фрунзенской набережной Москвы, столкнувшись с такси.

https://ria.ru/20201102/marugov-1582625805.html

москва

истра

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, истра, владимир маругов, происшествия