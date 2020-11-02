https://ria.ru/20201102/mank-1582349596.html

В Сети появились отзывы критиков на фильм "Манк" Дэвида Финчера

В Сети появились отзывы критиков на фильм "Манк" Дэвида Финчера

Критики, имевшие возможность посмотреть "Манка" до официального релиза, опубликовали в твиттере положительные отзывы на фильм Дэвида Финчера о журналисте и... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T06:45

2020-11-02T06:45

2020-11-02T06:45

культура

кино и сериалы

новости культуры

netflix

дэвид финчер

гэри олдман

голливуд

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Критики, имевшие возможность посмотреть "Манка" до официального релиза, опубликовали в твиттере положительные отзывы на фильм Дэвида Финчера о журналисте и сценаристе Германе Манкевиче.Главную роль в картине сыграл Гэри Олдман. Фильм рассказывает, как Манкевич пишет сценарий "Гражданина Кейна" и одновременно борется с алкоголизмом, ухаживает за актрисой Марион Дэвис (будучи женатым мужчиной) и конфликтует с новостным магнатом Уильямом Рэндольфом Херстом. Критики хвалят мастерство оператора и звук. Многим понравилось, как Финчер показал Голливуд 30 — 40-х годов. В Variety и THR появились материалы о том, что у "Манка" большие шансы на премию "Оскар". Обозреватель Collider назвал фильм "феноменальным", особо отметив актерские работы. По мнению журналиста Vanity Fair, Финчеру удалось снять "красивый и вдохновляющий" фильм о том, как "человек принимает решение отказаться от всего, что он знает и что его поддерживает, когда понимает, насколько это неправильно". Критик New York Times подчеркнул, что это "фильм про историю кино, созданный режиссером и сценаристом, которые с огромным удовольствием во всем этом разбирались. Это не сентиментальная лента про Голливуд, а, скорее, жизнеутверждающая". Премьера фильма на Netflix запланирована на 4 декабря, а в ноябре он выйдет а ограниченный прокат.

https://ria.ru/20201010/mank-1578994718.html

голливуд

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, netflix, дэвид финчер, гэри олдман, голливуд