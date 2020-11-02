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https://ria.ru/20201102/mank-1582349596.html
В Сети появились отзывы критиков на фильм "Манк" Дэвида Финчера
В Сети появились отзывы критиков на фильм "Манк" Дэвида Финчера
Критики, имевшие возможность посмотреть "Манка" до официального релиза, опубликовали в твиттере положительные отзывы на фильм Дэвида Финчера о журналисте и... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T06:45
2020-11-02T06:45
культура
кино и сериалы
новости культуры
netflix
дэвид финчер
гэри олдман
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Критики, имевшие возможность посмотреть "Манка" до официального релиза, опубликовали в твиттере положительные отзывы на фильм Дэвида Финчера о журналисте и сценаристе Германе Манкевиче.Главную роль в картине сыграл Гэри Олдман. Фильм рассказывает, как Манкевич пишет сценарий "Гражданина Кейна" и одновременно борется с алкоголизмом, ухаживает за актрисой Марион Дэвис (будучи женатым мужчиной) и конфликтует с новостным магнатом Уильямом Рэндольфом Херстом. Критики хвалят мастерство оператора и звук. Многим понравилось, как Финчер показал Голливуд 30 — 40-х годов. В Variety и THR появились материалы о том, что у "Манка" большие шансы на премию "Оскар". Обозреватель Collider назвал фильм "феноменальным", особо отметив актерские работы. По мнению журналиста Vanity Fair, Финчеру удалось снять "красивый и вдохновляющий" фильм о том, как "человек принимает решение отказаться от всего, что он знает и что его поддерживает, когда понимает, насколько это неправильно". Критик New York Times подчеркнул, что это "фильм про историю кино, созданный режиссером и сценаристом, которые с огромным удовольствием во всем этом разбирались. Это не сентиментальная лента про Голливуд, а, скорее, жизнеутверждающая". Премьера фильма на Netflix запланирована на 4 декабря, а в ноябре он выйдет а ограниченный прокат.
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кино и сериалы, новости культуры, netflix, дэвид финчер, гэри олдман, голливуд

В Сети появились отзывы критиков на фильм "Манк" Дэвида Финчера

06:45 02.11.2020
 
© NetflixКадр из трейлера фильма "Манк"
Кадр из трейлера фильма Манк - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Netflix
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Критики, имевшие возможность посмотреть "Манка" до официального релиза, опубликовали в твиттере положительные отзывы на фильм Дэвида Финчера о журналисте и сценаристе Германе Манкевиче.
Главную роль в картине сыграл Гэри Олдман.
Фильм рассказывает, как Манкевич пишет сценарий "Гражданина Кейна" и одновременно борется с алкоголизмом, ухаживает за актрисой Марион Дэвис (будучи женатым мужчиной) и конфликтует с новостным магнатом Уильямом Рэндольфом Херстом.
Критики хвалят мастерство оператора и звук. Многим понравилось, как Финчер показал Голливуд 30 — 40-х годов. В Variety и THR появились материалы о том, что у "Манка" большие шансы на премию "Оскар".
Обозреватель Collider назвал фильм "феноменальным", особо отметив актерские работы.
По мнению журналиста Vanity Fair, Финчеру удалось снять "красивый и вдохновляющий" фильм о том, как "человек принимает решение отказаться от всего, что он знает и что его поддерживает, когда понимает, насколько это неправильно".
Критик New York Times подчеркнул, что это "фильм про историю кино, созданный режиссером и сценаристом, которые с огромным удовольствием во всем этом разбирались. Это не сентиментальная лента про Голливуд, а, скорее, жизнеутверждающая".
Премьера фильма на Netflix запланирована на 4 декабря, а в ноябре он выйдет а ограниченный прокат.
Кадр из фильма Манк - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
10 октября, 02:17Культура
Вышел трейлер фильма Дэвида Финчера об авторе "Гражданина Кейна"
 
КультураКино и сериалыНовости культурыNetflixДэвид ФинчерГэри ОлдманГолливуд
 
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