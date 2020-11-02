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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201102/lukashenko-1582666836.html
Лукашенко призвал протестующих не ждать поблажек за нарушение закона
Лукашенко призвал протестующих не ждать поблажек за нарушение закона
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что участники несанкционированных протестных акций нарушают закон, и возмутился, на какие поблажки они... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T15:20
2020-11-02T15:20
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что участники несанкционированных протестных акций нарушают закон, и возмутился, на какие поблажки они рассчитывают.Президент обратил внимание, что участники акций оппозиции называют себя мирными и заявляют, что не нарушают законодательства. Однако граждане выходят на несогласованные, а значит, незаконные демонстрации, отметил белорусский лидер. "Они сейчас уже даже не мирные акции. Вы нарушаете общественный порядок, бросаетесь на милицию и прочее - там букет нарушений. Какие же здесь могут быть поблажки, если вы нарушаете закон?" - возмутился глава государства.При этом он заявил, что понимает, "откуда ноги растут, кто им подкидывает эти идеи: идите на конфронтацию, снимайте, в Telegram-каналы вбрасывайте - за это мы вам деньги дадим". "Мы же видим это", - сказал Лукашенко.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
https://ria.ru/20201102/besporyadki-1582663849.html
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко призвал протестующих не ждать поблажек за нарушение закона

15:20 02.11.2020
 
© REUTERS / StringerАкция протеста в Минске
Акция протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© REUTERS / Stringer
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МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что участники несанкционированных протестных акций нарушают закон, и возмутился, на какие поблажки они рассчитывают.

"Я не против инакомыслия… Я за разные точки зрения и инакомыслие. Но категорически против, когда нарушается закон", - цитирует в понедельник Лукашенко агентство Sputnik Беларусь.

Президент обратил внимание, что участники акций оппозиции называют себя мирными и заявляют, что не нарушают законодательства. Однако граждане выходят на несогласованные, а значит, незаконные демонстрации, отметил белорусский лидер. "Они сейчас уже даже не мирные акции. Вы нарушаете общественный порядок, бросаетесь на милицию и прочее - там букет нарушений. Какие же здесь могут быть поблажки, если вы нарушаете закон?" - возмутился глава государства.
При этом он заявил, что понимает, "откуда ноги растут, кто им подкидывает эти идеи: идите на конфронтацию, снимайте, в Telegram-каналы вбрасывайте - за это мы вам деньги дадим". "Мы же видим это", - сказал Лукашенко.
Сотрудники правоохранительных органов на несанкционированной акции Дзяды в Минске - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
Вчера, 15:11Протесты в Белоруссии
СК Белоруссии возбудил дело о массовых беспорядках в Минске
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
 
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
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