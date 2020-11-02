Лукашенко призвал протестующих не ждать поблажек за нарушение закона
МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что участники несанкционированных протестных акций нарушают закон, и возмутился, на какие поблажки они рассчитывают.
"Я не против инакомыслия… Я за разные точки зрения и инакомыслие. Но категорически против, когда нарушается закон", - цитирует в понедельник Лукашенко агентство Sputnik Беларусь.
Президент обратил внимание, что участники акций оппозиции называют себя мирными и заявляют, что не нарушают законодательства. Однако граждане выходят на несогласованные, а значит, незаконные демонстрации, отметил белорусский лидер. "Они сейчас уже даже не мирные акции. Вы нарушаете общественный порядок, бросаетесь на милицию и прочее - там букет нарушений. Какие же здесь могут быть поблажки, если вы нарушаете закон?" - возмутился глава государства.
При этом он заявил, что понимает, "откуда ноги растут, кто им подкидывает эти идеи: идите на конфронтацию, снимайте, в Telegram-каналы вбрасывайте - за это мы вам деньги дадим". "Мы же видим это", - сказал Лукашенко.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.