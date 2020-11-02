https://ria.ru/20201102/lukashenko-1582666836.html

Лукашенко призвал протестующих не ждать поблажек за нарушение закона

Лукашенко призвал протестующих не ждать поблажек за нарушение закона

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что участники несанкционированных протестных акций нарушают закон, и возмутился, на какие поблажки они... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T15:20

2020-11-02T15:20

2020-11-02T15:20

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что участники несанкционированных протестных акций нарушают закон, и возмутился, на какие поблажки они рассчитывают.Президент обратил внимание, что участники акций оппозиции называют себя мирными и заявляют, что не нарушают законодательства. Однако граждане выходят на несогласованные, а значит, незаконные демонстрации, отметил белорусский лидер. "Они сейчас уже даже не мирные акции. Вы нарушаете общественный порядок, бросаетесь на милицию и прочее - там букет нарушений. Какие же здесь могут быть поблажки, если вы нарушаете закон?" - возмутился глава государства.При этом он заявил, что понимает, "откуда ноги растут, кто им подкидывает эти идеи: идите на конфронтацию, снимайте, в Telegram-каналы вбрасывайте - за это мы вам деньги дадим". "Мы же видим это", - сказал Лукашенко.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

https://ria.ru/20201102/besporyadki-1582663849.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире