Лукашенко предложил Макрону помочь наладить отношения с мусульманами
14:45 02.11.2020 (обновлено: 21:26 02.11.2020)
МИНСК, 2 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мог бы помочь французскому коллеге Эммануэлю Макрону наладить отношения с мусульманами, подчеркнув, что у него "с мусульманами очень добрые отношения".
"Мусульмане никогда нам не создавали проблем. Я часто говорю, что мусульмане на всех выборах практически на сто процентов поддерживали власть и меня как президента. Мы никогда себе не позволим то, что недавно начал заявлять президент Франции о свободе слова и религиозных чувствах: что тебе даст это в стране, что ты начинаешь критиковать мусульман? Может, ему как раз надо посредничество между ним и мусульманами? Я могу ему здесь помочь, потому что у меня с мусульманами очень добрые отношения", — цитирует в понедельник президента Sputnik Беларусь.
Он также заявил, что "категорически неприемлемо вмешиваться в чувства верующих". "Мы никогда себе не позволим бросать камни в верующих. Моя позиция была всегда такой: каждый человек должен найти свою дорогу к храму", — сказал Лукашенко.
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