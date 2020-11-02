https://ria.ru/20201102/lukashenko-1582657411.html

Лукашенко предложил Макрону помочь наладить отношения с мусульманами

Лукашенко предложил Макрону помочь наладить отношения с мусульманами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мог бы помочь французскому коллеге Эммануэлю Макрону наладить отношения с мусульманами, подчеркнув, что у... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T14:45

2020-11-02T14:45

2020-11-02T21:26

эммануэль макрон

александр лукашенко

франция

белоруссия

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https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582676905_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_a9bbf532cd5000ab1a0a0dbafa38f300.jpg

МИНСК, 2 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мог бы помочь французскому коллеге Эммануэлю Макрону наладить отношения с мусульманами, подчеркнув, что у него "с мусульманами очень добрые отношения".Он также заявил, что "категорически неприемлемо вмешиваться в чувства верующих". "Мы никогда себе не позволим бросать камни в верующих. Моя позиция была всегда такой: каждый человек должен найти свою дорогу к храму", — сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20201029/france-terror-1582091507.html

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"Ну не трогай ты этого пророка" – Лукашенко предложил помощь Макрону в отношениях с мусульманами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мог бы помочь французскому коллеге Эммануэлю Макрону наладить отношения с мусульманами, подчеркнув, что у него "с мусульманами очень добрые отношения".

2020-11-02T14:45

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