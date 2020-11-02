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Лукашенко предложил Макрону помочь наладить отношения с мусульманами
Лукашенко предложил Макрону помочь наладить отношения с мусульманами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мог бы помочь французскому коллеге Эммануэлю Макрону наладить отношения с мусульманами, подчеркнув, что у... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T14:45
2020-11-02T21:26
эммануэль макрон
александр лукашенко
франция
белоруссия
в мире
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МИНСК, 2 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мог бы помочь французскому коллеге Эммануэлю Макрону наладить отношения с мусульманами, подчеркнув, что у него "с мусульманами очень добрые отношения".Он также заявил, что "категорически неприемлемо вмешиваться в чувства верующих". "Мы никогда себе не позволим бросать камни в верующих. Моя позиция была всегда такой: каждый человек должен найти свою дорогу к храму", — сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20201029/france-terror-1582091507.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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60
"Ну не трогай ты этого пророка" – Лукашенко предложил помощь Макрону в отношениях с мусульманами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мог бы помочь французскому коллеге Эммануэлю Макрону наладить отношения с мусульманами, подчеркнув, что у него "с мусульманами очень добрые отношения".
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эммануэль макрон, александр лукашенко, франция, белоруссия, в мире

Лукашенко предложил Макрону помочь наладить отношения с мусульманами

14:45 02.11.2020 (обновлено: 21:26 02.11.2020)
 
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МИНСК, 2 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мог бы помочь французскому коллеге Эммануэлю Макрону наладить отношения с мусульманами, подчеркнув, что у него "с мусульманами очень добрые отношения".

"Мусульмане никогда нам не создавали проблем. Я часто говорю, что мусульмане на всех выборах практически на сто процентов поддерживали власть и меня как президента. Мы никогда себе не позволим то, что недавно начал заявлять президент Франции о свободе слова и религиозных чувствах: что тебе даст это в стране, что ты начинаешь критиковать мусульман? Может, ему как раз надо посредничество между ним и мусульманами? Я могу ему здесь помочь, потому что у меня с мусульманами очень добрые отношения", — цитирует в понедельник президента Sputnik Беларусь.

Он также заявил, что "категорически неприемлемо вмешиваться в чувства верующих". "Мы никогда себе не позволим бросать камни в верующих. Моя позиция была всегда такой: каждый человек должен найти свою дорогу к храму", — сказал Лукашенко.
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