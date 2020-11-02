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Лукашенко предостерег от "получения консультаций" извне
Лукашенко предостерег от "получения консультаций" извне
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если религиозная организация будет нацелена на разрушение государства, власть будет реагировать, и привел... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T14:11
2020-11-02T14:11
римско-католическая церковь
александр лукашенко
польша
белоруссия
в мире
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МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если религиозная организация будет нацелена на разрушение государства, власть будет реагировать, и привел пример, как глава католиков в Белоруссии Тадеуш Кондрусевич "ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну".Как передает агентство Sputnik Беларусь, данное заявление прозвучало на встрече с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, Патриаршим экзархом всея Белоруссии. Согласно сообщению, глава государства заметил, что в Белоруссии зарегистрировано множество религиозных конфессий и направлений, в том числе православные, католические и протестантские организации, общины старообрядцев, иудейские объединения, мусульманские и буддистская общины."Нам удалось сохранить это равновесие и баланс при всех событиях, которые происходили и еще происходят, особенно в Минске. Конечно, не без ошибок и со стороны властей, и со стороны наших конфессий. Но... если хоть одна организация в Беларуси, будь то общественная или религиозная, будет нацелена на разрушение государства, я, конечно, буду вынужден на это реагировать. Я, как глава государства, по конституции обязан защищать это государство, это моя первейшая обязанность", - подчеркнул президент.Как говорится в сообщении, Лукашенко напомнил о ситуации с главой Римско-католической церкви в Белоруссии, митрополитом Минско-Могилевским архиепископом Тадеушем Кондрусевичем, который "ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну". Подобное, предупредил глава государства, никому не позволено.
https://radiosputnik.ria.ru/20201102/belorussiya-1582640472.html
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римско-католическая церковь, александр лукашенко, польша, белоруссия, в мире

Лукашенко предостерег от "получения консультаций" извне

14:11 02.11.2020
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если религиозная организация будет нацелена на разрушение государства, власть будет реагировать, и привел пример, как глава католиков в Белоруссии Тадеуш Кондрусевич "ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну".
Как передает агентство Sputnik Беларусь, данное заявление прозвучало на встрече с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, Патриаршим экзархом всея Белоруссии. Согласно сообщению, глава государства заметил, что в Белоруссии зарегистрировано множество религиозных конфессий и направлений, в том числе православные, католические и протестантские организации, общины старообрядцев, иудейские объединения, мусульманские и буддистская общины.
"Нам удалось сохранить это равновесие и баланс при всех событиях, которые происходили и еще происходят, особенно в Минске. Конечно, не без ошибок и со стороны властей, и со стороны наших конфессий. Но... если хоть одна организация в Беларуси, будь то общественная или религиозная, будет нацелена на разрушение государства, я, конечно, буду вынужден на это реагировать. Я, как глава государства, по конституции обязан защищать это государство, это моя первейшая обязанность", - подчеркнул президент.
Как говорится в сообщении, Лукашенко напомнил о ситуации с главой Римско-католической церкви в Белоруссии, митрополитом Минско-Могилевским архиепископом Тадеушем Кондрусевичем, который "ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну". Подобное, предупредил глава государства, никому не позволено.
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