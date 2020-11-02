https://ria.ru/20201102/long-1582685969.html

Ученые рассказали, кому угрожает затяжной COVID-19

Ученые рассказали, кому угрожает затяжной COVID-19

Ученые из Королевского колледжа Лондона с помощью приложения Covid Symptom Study выяснили, кто больше всего подвержен затяжному течению COVID-19. Об этом... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T16:46

2020-11-02T16:46

2020-11-02T19:58

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

великобритания

в мире

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Ученые из Королевского колледжа Лондона с помощью приложения Covid Symptom Study выяснили, кто больше всего подвержен затяжному течению COVID-19. Об этом сообщает портал Express.Приблизительно каждый двадцатый пациент с коронавирусом испытывает симптомы болезни на протяжении восьми недель и даже больше, выяснило исследование. При этом в самом начале заболевания можно предсказать его длительность.Исследование показало, что длительность протекания болезни зависит от возраста, пола и индекса массы тела.Ученые изучили данные почти 4200 пациентов с коронавирусом и выяснили, что чем старше больной, тем выше риск длительного течения COVID-19. Так, болезнь задерживается примерно у десяти процентов пациентов в возрасте от 18 до 49 лет, в то время как у лиц старше 70 лет это значение достигает 22%.Также от COVID-19 дольше страдают люди с более высоким индексом массы тела. Кроме того, у мужчин длительное течение болезни встречается в полтора раза чаще, чем у женщин. Но это касается прежде всего молодых пациентов. Отдельно отмечаются повышенные риски для астматиков.Пандемия коронавируса охватила почти все страны. В настоящее время зафиксировано свыше 46 миллионов случаев заражения, 1,2 миллиона пациентов скончались. Наибольшее количество случаев инфицирования наблюдается в США, Индии и Бразилии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201102/epidemia-1582669612.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания, в мире