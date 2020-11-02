https://ria.ru/20201102/lider-1582654518.html

Путин рассказал, как стать лидером в XXI веке

Путин рассказал, как стать лидером в XXI веке

Президент России Владимир Путин заявил, что для лидерства в XXI веке надо создавать возможности для раскрытия природного дара, который, уверен глава... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T14:29

2020-11-02T14:29

2020-11-02T19:33

владимир путин

общество

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что для лидерства в XXI веке надо создавать возможности для раскрытия природного дара, который, уверен глава государства, есть в каждом человеке."Чтобы быть лидерами в бурном, сложном XXI веке, надо создавать лучшие возможности для самореализации человека, раскрыть талант, природный дар, который в каждом человеке, в том числе и в молодом человеке, заложен", — сказал он на финале Всероссийского конкурса "Большая перемена".Президент принял участие в мероприятии дистанционно.

https://ria.ru/20201028/kirienko-1582059519.html

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2020

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Путин на финале конкурса "Большая перемена" рассказал, как стать лидерами в XXI веке Президент России Владимир Путин заявил, что для лидерства в XXI веке надо создавать возможности для раскрытия природного дара, который, уверен глава государства, есть в каждом человеке. 2020-11-02T14:29 true PT0M43S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество