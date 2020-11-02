https://ria.ru/20201102/lekarstva-1582649295.html
Минпромторг объяснил перебои с поставками лекарств в регионы
Минпромторг объяснил перебои с поставками лекарств в регионы
Минпромторг связал перебои с поставками медикаментов в регионы с перегруженностью дистрибьюторов. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T14:07
2020-11-02T14:07
2020-11-02T15:18
ассоциация российских фармацевтических производителей (арфп)
михаил мишустин
денис мантуров
здоровье - общество
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общество
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Минпромторг связал перебои с поставками медикаментов в регионы с перегруженностью дистрибьюторов.Согласно данным Минпромторга, российские фармпредприятия нарастили производство более чем в два раза (плюс 110 процентов) по сравнению с пиковыми объемами первой волны эпидемии.По словам Мантурова, в стране производится достаточное количество препаратов от коронавируса.Ранее участники отрасли сообщали о сбое в системе маркировки лекарств, из-за которой продукцию не могли своевременно ввести в оборот. В Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) не исключили дефицита лекарств в аптеках, тогда как Минпромторг заверил, что покупатели не ощутят задержек.В результате систему временно перевели в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском звене.Премьер-министр Михаил Мишустин также сообщил, что правительство подготовило постановление, которое введет порядок регулирования цен для жизненно важных лекарств.
https://ria.ru/20201102/lekarstva-1582642504.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ассоциация российских фармацевтических производителей (арфп), михаил мишустин, денис мантуров, здоровье - общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество