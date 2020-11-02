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Минпромторг объяснил перебои с поставками лекарств в регионы
Минпромторг объяснил перебои с поставками лекарств в регионы
Минпромторг связал перебои с поставками медикаментов в регионы с перегруженностью дистрибьюторов. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T14:07
2020-11-02T15:18
ассоциация российских фармацевтических производителей (арфп)
михаил мишустин
денис мантуров
здоровье - общество
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общество
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Минпромторг связал перебои с поставками медикаментов в регионы с перегруженностью дистрибьюторов.Согласно данным Минпромторга, российские фармпредприятия нарастили производство более чем в два раза (плюс 110 процентов) по сравнению с пиковыми объемами первой волны эпидемии.По словам Мантурова, в стране производится достаточное количество препаратов от коронавируса.Ранее участники отрасли сообщали о сбое в системе маркировки лекарств, из-за которой продукцию не могли своевременно ввести в оборот. В Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) не исключили дефицита лекарств в аптеках, тогда как Минпромторг заверил, что покупатели не ощутят задержек.В результате систему временно перевели в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском звене.Премьер-министр Михаил Мишустин также сообщил, что правительство подготовило постановление, которое введет порядок регулирования цен для жизненно важных лекарств.
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ассоциация российских фармацевтических производителей (арфп), михаил мишустин, денис мантуров, здоровье - общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество

Минпромторг объяснил перебои с поставками лекарств в регионы

14:07 02.11.2020 (обновлено: 15:18 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийПродажа лекарств в аптеке
Продажа лекарств в аптеке - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Минпромторг связал перебои с поставками медикаментов в регионы с перегруженностью дистрибьюторов.

"Перебои с поставками лекарств в ряд российских регионов связаны с неготовностью дистрибьюторского звена в условиях повышенного спроса на препараты", — заявил глава ведомства Денис Мантуров.

Согласно данным Минпромторга, российские фармпредприятия нарастили производство более чем в два раза (плюс 110 процентов) по сравнению с пиковыми объемами первой волны эпидемии.
По словам Мантурова, в стране производится достаточное количество препаратов от коронавируса.
Ранее участники отрасли сообщали о сбое в системе маркировки лекарств, из-за которой продукцию не могли своевременно ввести в оборот. В Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) не исключили дефицита лекарств в аптеках, тогда как Минпромторг заверил, что покупатели не ощутят задержек.
В результате систему временно перевели в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском звене.
Премьер-министр Михаил Мишустин также сообщил, что правительство подготовило постановление, которое введет порядок регулирования цен для жизненно важных лекарств.
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Ассоциация российских фармацевтических производителей (АРФП)Михаил МишустинДенис МантуровЗдоровье - ОбществоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Общество
 
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