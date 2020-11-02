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В России продлят процедуру ускоренной регистрации лекарств
В России продлят процедуру ускоренной регистрации лекарств
Российские власти продлят действующую сейчас процедуру ускоренной регистрации лекарств еще на год - до начала 2022 года, сообщил глава правительства РФ Михаил... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T13:38
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россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российские власти продлят действующую сейчас процедуру ускоренной регистрации лекарств еще на год - до начала 2022 года, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.В понедельник на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом он напомнил, что в апреле был принят ряд решений по упрощению многих процедур, в том числе регистрации медицинских изделий и лекарств."Срок действия этих решений был установлен до конца этого года. Чтобы поставки необходимых препаратов и медицинских изделий не прерывались, продлим процедуру ускоренной регистрации еще на год, соответственно, до 1 января 2022 года. Надо сделать все, чтобы заболевшие были обеспечены всем необходимым", - заявил Мишустин.
https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582360787.html
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россия, михаил мишустин, общество

В России продлят процедуру ускоренной регистрации лекарств

13:38 02.11.2020 (обновлено: 13:50 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПроизводство лекарства от коронавируса "Арепливир" на заводе фармацевтической компании "БИОХИМИК"
Производство лекарства от коронавируса Арепливир на заводе фармацевтической компании БИОХИМИК - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российские власти продлят действующую сейчас процедуру ускоренной регистрации лекарств еще на год - до начала 2022 года, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
В понедельник на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом он напомнил, что в апреле был принят ряд решений по упрощению многих процедур, в том числе регистрации медицинских изделий и лекарств.
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"Срок действия этих решений был установлен до конца этого года. Чтобы поставки необходимых препаратов и медицинских изделий не прерывались, продлим процедуру ускоренной регистрации еще на год, соответственно, до 1 января 2022 года. Надо сделать все, чтобы заболевшие были обеспечены всем необходимым", - заявил Мишустин.
 
РоссияМихаил МишустинОбщество
 
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