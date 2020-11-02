https://ria.ru/20201102/lekarstva-1582642504.html

В России продлят процедуру ускоренной регистрации лекарств

В России продлят процедуру ускоренной регистрации лекарств

Российские власти продлят действующую сейчас процедуру ускоренной регистрации лекарств еще на год - до начала 2022 года, сообщил глава правительства РФ Михаил... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T13:38

2020-11-02T13:38

2020-11-02T13:50

россия

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российские власти продлят действующую сейчас процедуру ускоренной регистрации лекарств еще на год - до начала 2022 года, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.В понедельник на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом он напомнил, что в апреле был принят ряд решений по упрощению многих процедур, в том числе регистрации медицинских изделий и лекарств."Срок действия этих решений был установлен до конца этого года. Чтобы поставки необходимых препаратов и медицинских изделий не прерывались, продлим процедуру ускоренной регистрации еще на год, соответственно, до 1 января 2022 года. Надо сделать все, чтобы заболевшие были обеспечены всем необходимым", - заявил Мишустин.

https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582360787.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, общество