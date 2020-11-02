https://ria.ru/20201102/lekarstva-1582642089.html
Мишустин призвал организовать доставку лекарств пациентам с COVID-19
Мишустин призвал организовать доставку лекарств пациентам с COVID-19
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости организовать работу службы консультирования и доставки лекарств на дом для пациентов с коронавирусом. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T13:36
2020-11-02T13:36
2020-11-02T14:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости организовать работу службы консультирования и доставки лекарств на дом для пациентов с коронавирусом."Крайне важно организовать работу служб консультирования, доставки бесплатных лекарств для тех пациентов, которые лечатся дома", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Мишустин напомнил, что регионам направлено дополнительно более 16 миллиардов рублей на меры борьбы с коронавирусом. Премьер подчеркнул, что деньги выделены исключительно на борьбу с коронавирусом и качественную организацию всей системы помощи заболевшим и медработникам.Он отметил, что ситуация в регионах разная, в некоторых из них надо решить вопросы транспортного обеспечения участковых врачей, увеличить число машин, необходимых для оказания услуг скорой помощи, чтобы люди не ждали приезда врача слишком долго."Где-то необходимо наладить работу приемных покоев в больницах, привлечь для этого волонтеров-медиков, чтобы не было долгого ожидания при госпитализации", - добавил глава кабмина.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582598812.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мишустин, общество
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
заявил о необходимости организовать работу службы консультирования и доставки лекарств на дом для пациентов с коронавирусом.
"Крайне важно организовать работу служб консультирования, доставки бесплатных лекарств для тех пациентов, которые лечатся дома", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
Мишустин напомнил, что регионам направлено дополнительно более 16 миллиардов рублей на меры борьбы с коронавирусом. Премьер подчеркнул, что деньги выделены исключительно на борьбу с коронавирусом и качественную организацию всей системы помощи заболевшим и медработникам.
Он отметил, что ситуация в регионах разная, в некоторых из них надо решить вопросы транспортного обеспечения участковых врачей, увеличить число машин, необходимых для оказания услуг скорой помощи, чтобы люди не ждали приезда врача слишком долго.
"Где-то необходимо наладить работу приемных покоев в больницах, привлечь для этого волонтеров-медиков, чтобы не было долгого ожидания при госпитализации", - добавил глава кабмина.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.