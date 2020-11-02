https://ria.ru/20201102/lekarstva-1582622028.html

Мишустин назвал ситуацию с нехваткой лекарств недопустимой

Мишустин назвал ситуацию с нехваткой лекарств недопустимой

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимой ситуацию с нехваткой лекарств в регионах. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T12:19

2020-11-02T12:19

2020-11-02T12:43

россия

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимой ситуацию с нехваткой лекарств в регионах."Последнее время некоторые регионы столкнулись с тем, что перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов есть, а отдельных лекарств из него в аптеках нет. Такая ситуация недопустима", - сказал он в ходе совещания с вице-премьерами."Правительством подготовлено постановление, которое вводит особенности регулирования цен для жизненно необходимых и важнейших препаратов, прежде всего, чтобы обеспечить людям как можно более широкий доступ к необходимым им лекарствам", - уточнил он, отметив, что речь идет о наиболее востребованных лекарствах.

https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582360787.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, общество