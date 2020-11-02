https://ria.ru/20201102/lekarstva-1582622028.html
Мишустин назвал ситуацию с нехваткой лекарств недопустимой
Мишустин назвал ситуацию с нехваткой лекарств недопустимой
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимой ситуацию с нехваткой лекарств в регионах. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T12:19
2020-11-02T12:19
2020-11-02T12:43
россия
михаил мишустин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582067926_0:0:3136:1764_1400x0_80_0_0_8fd186fd743ff16cf347bfbae1a9747a.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимой ситуацию с нехваткой лекарств в регионах."Последнее время некоторые регионы столкнулись с тем, что перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов есть, а отдельных лекарств из него в аптеках нет. Такая ситуация недопустима", - сказал он в ходе совещания с вице-премьерами."Правительством подготовлено постановление, которое вводит особенности регулирования цен для жизненно необходимых и важнейших препаратов, прежде всего, чтобы обеспечить людям как можно более широкий доступ к необходимым им лекарствам", - уточнил он, отметив, что речь идет о наиболее востребованных лекарствах.
https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582360787.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582067926_276:0:3007:2048_1400x0_80_0_0_ae44878d310bc96a68c555188af5a5be.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, общество