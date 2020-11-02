https://ria.ru/20201102/kurs-1582644651.html
Официальный курс евро на вторник вырос более чем на рубль
Официальный курс евро на вторник вырос более чем на рубль
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,13 рубля - до 93,757 рубля, курс доллара увеличился на 1,24 рубля - до 80,5749 рубля,... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T13:45
2020-11-02T13:45
2020-11-02T13:46
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
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экономика
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,13 рубля - до 93,757 рубля, курс доллара увеличился на 1,24 рубля - до 80,5749 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла на 1,19 рубля, составив 86,5068 рубля.
https://ria.ru/20201102/kurs-1582621667.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика