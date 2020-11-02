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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201102/kurs-1582644651.html
Официальный курс евро на вторник вырос более чем на рубль
Официальный курс евро на вторник вырос более чем на рубль
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,13 рубля - до 93,757 рубля, курс доллара увеличился на 1,24 рубля - до 80,5749 рубля,... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T13:45
2020-11-02T13:46
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,13 рубля - до 93,757 рубля, курс доллара увеличился на 1,24 рубля - до 80,5749 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла на 1,19 рубля, составив 86,5068 рубля.
https://ria.ru/20201102/kurs-1582621667.html
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на вторник вырос более чем на рубль

13:45 02.11.2020 (обновлено: 13:46 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,13 рубля - до 93,757 рубля, курс доллара увеличился на 1,24 рубля - до 80,5749 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла на 1,19 рубля, составив 86,5068 рубля.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
12:18Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В Кремле прокомментировали падение курса рубля
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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