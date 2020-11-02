https://ria.ru/20201102/kurs-1582621667.html

В Кремле прокомментировали падение курса рубля

В Кремле прокомментировали падение курса рубля

Импортозамещение позволяет меньше влиять на динамику цен в России, макростабильность удается поддерживать, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T12:18

2020-11-02T12:18

2020-11-02T15:50

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

дмитрий песков

владимир путин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576328952_0:0:3094:1740_1400x0_80_0_0_df0ffd988768c9581243343c4d409f60.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Импортозамещение позволяет меньше влиять на динамику цен в России, макростабильность удается поддерживать, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя курс доллара.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что важна предсказуемость и стабильность курса рубля, и Центральному Банку и правительству удается это сделать. При этом курс евро в понедельник достиг отметки 94 рубля, а доллар превысил отметку 80 рублей."Вы видите, что, предположим, психологические отметки пробиваются, но все равно амплитуда этой волатильности - она минимизируется усилиями нашего макрорегулятора и, конечно, сейчас любая мировая валюта находится под серьезным негативным давлением целого ряда обстоятельств и в мировой экономике - динамика потребления энергоресурсов и так далее, изменения цен на нефтепродукты и на нефть - все это, конечно, оказывает свое влияние. Но в целом, если говорить о макростабильности, то да, как говорил президент, ее удается поддерживать", - добавил он.

https://ria.ru/20201101/rubl-1582505961.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, владимир путин, экономика