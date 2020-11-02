В Кремле прокомментировали падение курса рубля
12:18 02.11.2020 (обновлено: 15:50 02.11.2020)
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Импортозамещение позволяет меньше влиять на динамику цен в России, макростабильность удается поддерживать, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя курс доллара.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что важна предсказуемость и стабильность курса рубля, и Центральному Банку и правительству удается это сделать. При этом курс евро в понедельник достиг отметки 94 рубля, а доллар превысил отметку 80 рублей.
"Тут, конечно, надо исходить из слов президента. Вы знаете, что в нашей стране все-таки абсолютное подавляющее большинство наших сограждан получает свои доходы именно в рублях. По мере того, как также мы сокращаем зависимость от импорта, соответственно эта волатильность, она все меньше и меньше и меньше влияет на динамику изменения цен. И поэтому в этом плане вот что имелось в виду президентом", - ответил Песков.
"Вы видите, что, предположим, психологические отметки пробиваются, но все равно амплитуда этой волатильности - она минимизируется усилиями нашего макрорегулятора и, конечно, сейчас любая мировая валюта находится под серьезным негативным давлением целого ряда обстоятельств и в мировой экономике - динамика потребления энергоресурсов и так далее, изменения цен на нефтепродукты и на нефть - все это, конечно, оказывает свое влияние. Но в целом, если говорить о макростабильности, то да, как говорил президент, ее удается поддерживать", - добавил он.