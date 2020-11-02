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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201102/kurs-1582621667.html
В Кремле прокомментировали падение курса рубля
В Кремле прокомментировали падение курса рубля
Импортозамещение позволяет меньше влиять на динамику цен в России, макростабильность удается поддерживать, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T12:18
2020-11-02T15:50
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
дмитрий песков
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Импортозамещение позволяет меньше влиять на динамику цен в России, макростабильность удается поддерживать, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя курс доллара.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что важна предсказуемость и стабильность курса рубля, и Центральному Банку и правительству удается это сделать. При этом курс евро в понедельник достиг отметки 94 рубля, а доллар превысил отметку 80 рублей."Вы видите, что, предположим, психологические отметки пробиваются, но все равно амплитуда этой волатильности - она минимизируется усилиями нашего макрорегулятора и, конечно, сейчас любая мировая валюта находится под серьезным негативным давлением целого ряда обстоятельств и в мировой экономике - динамика потребления энергоресурсов и так далее, изменения цен на нефтепродукты и на нефть - все это, конечно, оказывает свое влияние. Но в целом, если говорить о макростабильности, то да, как говорил президент, ее удается поддерживать", - добавил он.
https://ria.ru/20201101/rubl-1582505961.html
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дмитрий песков, владимир путин, экономика

В Кремле прокомментировали падение курса рубля

12:18 02.11.2020 (обновлено: 15:50 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Импортозамещение позволяет меньше влиять на динамику цен в России, макростабильность удается поддерживать, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя курс доллара.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что важна предсказуемость и стабильность курса рубля, и Центральному Банку и правительству удается это сделать. При этом курс евро в понедельник достиг отметки 94 рубля, а доллар превысил отметку 80 рублей.
"Тут, конечно, надо исходить из слов президента. Вы знаете, что в нашей стране все-таки абсолютное подавляющее большинство наших сограждан получает свои доходы именно в рублях. По мере того, как также мы сокращаем зависимость от импорта, соответственно эта волатильность, она все меньше и меньше и меньше влияет на динамику изменения цен. И поэтому в этом плане вот что имелось в виду президентом", - ответил Песков.
"Вы видите, что, предположим, психологические отметки пробиваются, но все равно амплитуда этой волатильности - она минимизируется усилиями нашего макрорегулятора и, конечно, сейчас любая мировая валюта находится под серьезным негативным давлением целого ряда обстоятельств и в мировой экономике - динамика потребления энергоресурсов и так далее, изменения цен на нефтепродукты и на нефть - все это, конечно, оказывает свое влияние. Но в целом, если говорить о макростабильности, то да, как говорил президент, ее удается поддерживать", - добавил он.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДмитрий ПесковВладимир ПутинЭкономика
 
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