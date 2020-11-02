Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201102/kurily-1582669362.html
"Островов нам не видать". Японцы оценили статью о новом "шансе" на Курилы
"Островов нам не видать". Японцы оценили статью о новом "шансе" на Курилы
Японские читатели прокомментировали статью политолога Кэнро Нагоси о том, что смена министра иностранных дел России Сергея Лаврова увеличит шансы на возвращение РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T15:30
2020-11-02T15:56
сергей лавров
курильские острова
владимир путин
москва
япония
токио
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156011/77/1560117743_0:206:3072:1934_1400x0_80_0_0_57721dfd65b4b727ea080e3abe9e9c57.jpg
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Японские читатели прокомментировали статью политолога Кэнро Нагоси о том, что смена министра иностранных дел России Сергея Лаврова увеличит шансы на возвращение хотя бы двух островов Курильской гряды. Материал опубликован в Yahoo News Japan.Нагоси считает Лаврова "антияпонски настроенным" главой МИД России из-за принципиальной позиции по вопросу Курил.На переговорах по Курилам глава российского внешнеполитического ведомства потребовал от японской стороны признать, что по итогам Второй мировой войны все четыре острова Южно-Курильской гряды стали территорией России, выдвигая это в качестве предварительного условия для начала консультаций. Лавров также указал представителям Токио о необходимости прекращения японо-американского договора о безопасности, чтобы в случае возврата островов на них не разместили американские военные базы. Министр также известен своими жесткими заявлениями на переговорах по Курилам."У побежденной страны нет права требовать себе территории", — говорил Лавров.Однако Нагоси выразил мнение, что смена главы МИД России не поменяет основополагающий внешнеполитический курс страны, который определяет президент Владимир Путин.Статья вызвала бурное обсуждение среди читателей. Некоторые японцы захотели "вернуть" себе четыре Курильских острова и еще Сахалин. Другие оценили такие призывы скептически."Побежденная сторона не может требовать себе территории". Хотел бы дождаться того времени, когда эти слова Лаврова бумерангом вернутся России", — написал kk. Пользователь выразил мнение, что Токио следует прекратить экономическое сотрудничество и мирные переговоры с Москвой."Пока мы не превратимся в страну-победителя, острова нам не вернуть", — отметил sar."Россия укрепляет инфраструктуру на островах и усиливает их обороноспособность. Нужно смотреть правде в глаза: Путину вернуть нам острова уже не позволит российское общественное мнение", — написал mat. Он добавил, что Курилы ушли навсегда.Еще один комментатор вспомнил телепередачу, на которой выступал русский парень, обучающийся в Японии. Молодой человек говорил, что России ни в коем случае нельзя отдавать японцам острова из соображений безопасности."На какой возврат "северных территорий" (так в Японии называют Курилы. — Прим. ред.) мы надеемся?! И это молодые россияне, учащиеся у нас!" — отметил он."Ничего не изменится. Никаких островов нам не видать!" — считает hag.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20201031/kurily-1582453943.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201026/yaponiya-1581555438.html
курильские острова
москва
япония
токио
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156011/77/1560117743_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_b4f9218c691b920a523b35eb0fc28d30.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей лавров, курильские острова, владимир путин, москва, япония, токио

"Островов нам не видать". Японцы оценили статью о новом "шансе" на Курилы

15:30 02.11.2020 (обновлено: 15:56 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Анто ДенисовПобережье острова Итуруп
Побережье острова Итуруп - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Анто Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Японские читатели прокомментировали статью политолога Кэнро Нагоси о том, что смена министра иностранных дел России Сергея Лаврова увеличит шансы на возвращение хотя бы двух островов Курильской гряды. Материал опубликован в Yahoo News Japan.
Нагоси считает Лаврова "антияпонски настроенным" главой МИД России из-за принципиальной позиции по вопросу Курил.

"Ведь, проявляя в целом мягкие подходы по ряду других международных проблем, только в отношениях с Японией он становится неприступным и не желает уступать ни пяди", — пишет политолог.

На переговорах по Курилам глава российского внешнеполитического ведомства потребовал от японской стороны признать, что по итогам Второй мировой войны все четыре острова Южно-Курильской гряды стали территорией России, выдвигая это в качестве предварительного условия для начала консультаций. Лавров также указал представителям Токио о необходимости прекращения японо-американского договора о безопасности, чтобы в случае возврата островов на них не разместили американские военные базы. Министр также известен своими жесткими заявлениями на переговорах по Курилам.
Маяк Шпанберга на мысе Краб острова Шикотан - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
31 октября, 15:48
"Россия решила проблему": японцы оценили сообщения о танках на Курилах
"У побежденной страны нет права требовать себе территории", — говорил Лавров.
Однако Нагоси выразил мнение, что смена главы МИД России не поменяет основополагающий внешнеполитический курс страны, который определяет президент Владимир Путин.
Статья вызвала бурное обсуждение среди читателей. Некоторые японцы захотели "вернуть" себе четыре Курильских острова и еще Сахалин. Другие оценили такие призывы скептически.
"Побежденная сторона не может требовать себе территории". Хотел бы дождаться того времени, когда эти слова Лаврова бумерангом вернутся России", — написал kk. Пользователь выразил мнение, что Токио следует прекратить экономическое сотрудничество и мирные переговоры с Москвой.
"Пока мы не превратимся в страну-победителя, острова нам не вернуть", — отметил sar.
"Россия укрепляет инфраструктуру на островах и усиливает их обороноспособность. Нужно смотреть правде в глаза: Путину вернуть нам острова уже не позволит российское общественное мнение", — написал mat. Он добавил, что Курилы ушли навсегда.
Премьер-министр Японии Есихидэ Суга произносит свою первую речь в парламенте на открытии внеочередной сессии в Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
26 октября, 12:38Сказано в эфире
Все прописано. Эксперт оценил заявление премьера Японии по южным КуриламНовый японский премьер намерен "поставить точку" в переговорах по вопросу Курильских островов. В эфире радио Sputnik своим мнением по данному вопросу поделился эксперт Андрей Губин.
Еще один комментатор вспомнил телепередачу, на которой выступал русский парень, обучающийся в Японии. Молодой человек говорил, что России ни в коем случае нельзя отдавать японцам острова из соображений безопасности.
"На какой возврат "северных территорий" (так в Японии называют Курилы. — Прим. ред.) мы надеемся?! И это молодые россияне, учащиеся у нас!" — отметил он.
"Ничего не изменится. Никаких островов нам не видать!" — считает hag.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
 
Сергей ЛавровКурильские островаВладимир ПутинМоскваЯпонияТокио
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:51Израильский эксперт рассказал, из-за чего в Европе нападают на синагоги
00:48Число жертв землетрясения в Турции выросло до 95
00:45Посольство России контактирует с австрийской полицией по ситуации в Вене
00:44СМИ: заложников могли захватить в отеле Hilton в центре Вены
00:42Прохожих возле Венской оперы уложили на асфальт
00:38Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом
00:37Не менее трех человек госпитализированы после теракта в Вене
00:35Стрельба в Вене велась в шести разных местах
00:31Канцлер Австрии находится в оперативном штабе по ситуации в Вене
00:29На Украине расследуют нападение на журналиста в Днепропетровской области
00:20В США пройдут президентские выборы
00:17СМИ: в Вене могут быть рассредоточены до семи преступников
00:15Глава МВД Австрии не подтвердил информацию о захвате заложников
00:14При стрельбе в Вене ранили сотрудника полиции
00:14Ресторан в Вене опроверг сообщения о заложниках
00:12Глава МВД Австрии заявил, что атаку в Вене устроили несколько человек
00:09В центре Вены временно перестал останавливаться общественный транспорт
23:45СМИ сообщили о захвате заложников в венском ресторане
23:22При теракте в центре Вены погибли семь человек
23:18В Минске рассказали о планах по закупке российской вакцины от COVID-19
Лента новостейМолния