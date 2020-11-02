https://ria.ru/20201102/kuban-1582721694.html

Дорожный фонд Кубани в 2021 году составит около 32,7 миллиарда рублей

Дорожный фонд Кубани в 2021 году составит около 32,7 миллиарда рублей

Дорожный фонд Краснодарского края в 2021 году составит около 32,7 миллиарда рублей, сообщает администрация региона. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T19:55

2020-11-02T19:55

2020-11-02T19:55

краснодарский край

вениамин кондратьев

краснодар

краснодарский край

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общество

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КРАСНОДАР, 2 ноя - РИА Новости. Дорожный фонд Краснодарского края в 2021 году составит около 32,7 миллиарда рублей, сообщает администрация региона.Уточняется, что по инициативе губернатора края Вениамина Кондратьева за последние пять лет финансирование ремонта и содержания муниципальных дорог выросло почти в пять раз. Объем краевого дорожного фонда увеличен более чем в два раза."В следующем году на обновление краевых и муниципальных дорог предусмотрено 32,7 млрд рублей. За эти средства планируется привести в порядок более 231 км в районах и порядка 252 км дорог регионального значения", – приводятся в сообщении слова вице-губернатора региона Александра Трембицкого.Отмечается, что на эти средства планируется построить, отремонтировать и реконструировать порядка 480 километров дорог. Также средства пойдут на ремонт и содержание мостов, путепроводов и надземных пешеходных переходов.Кроме того, часть проектов предусматривает решение проблемы проезда транзитного транспорта через города и станицы края. В рамках работ планируется поэтапное обновление трасс в течение нескольких лет.В число приоритетных проектов входят строительство обхода Тимашевска с устройством 4-полосной проезжей части и площадок отдыха, а также обход станицы Ленинградской протяженностью 16,6 километра. Еще одним важным проектом станет начало строительства нового Восточного подъезда к Краснодару – по улице Тихорецкой от улицы имени Володарского до федеральной автодороги М-4 "Дон".

https://ria.ru/20201101/kuban-1582545990.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201031/platnye-dorogi-1582474965.html

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тимашевск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вениамин кондратьев, краснодар, краснодарский край, тимашевск, общество