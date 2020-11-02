Дорожный фонд Кубани в 2021 году составит около 32,7 миллиарда рублей
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДорога на черноморском побережье Краснодарского края в окрестностях поселка Лермонтово
КРАСНОДАР, 2 ноя - РИА Новости. Дорожный фонд Краснодарского края в 2021 году составит около 32,7 миллиарда рублей, сообщает администрация региона.
Уточняется, что по инициативе губернатора края Вениамина Кондратьева за последние пять лет финансирование ремонта и содержания муниципальных дорог выросло почти в пять раз. Объем краевого дорожного фонда увеличен более чем в два раза.
"В следующем году на обновление краевых и муниципальных дорог предусмотрено 32,7 млрд рублей. За эти средства планируется привести в порядок более 231 км в районах и порядка 252 км дорог регионального значения", – приводятся в сообщении слова вице-губернатора региона Александра Трембицкого.
Отмечается, что на эти средства планируется построить, отремонтировать и реконструировать порядка 480 километров дорог. Также средства пойдут на ремонт и содержание мостов, путепроводов и надземных пешеходных переходов.
Кроме того, часть проектов предусматривает решение проблемы проезда транзитного транспорта через города и станицы края. В рамках работ планируется поэтапное обновление трасс в течение нескольких лет.
В число приоритетных проектов входят строительство обхода Тимашевска с устройством 4-полосной проезжей части и площадок отдыха, а также обход станицы Ленинградской протяженностью 16,6 километра. Еще одним важным проектом станет начало строительства нового Восточного подъезда к Краснодару – по улице Тихорецкой от улицы имени Володарского до федеральной автодороги М-4 "Дон".
Другие новости региона читайте здесь>>
31 октября, 19:17На ряде платных участков трассы М4 "Дон" снизят тарифы