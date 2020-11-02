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https://ria.ru/20201102/krym-1582729414.html
Эксперт объяснил, почему Турция не признает Крым российским
Эксперт объяснил, почему Турция не признает Крым российским
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что власти Турции не признают российский статус... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T21:13
2020-11-02T21:13
юрий гемпель
российская империя
турция
республика крым
севастополь
оон
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что власти Турции не признают российский статус Крыма не потому, что солидарны с Украиной, а потому, что сами хотели бы видеть полуостров в составе турецкого государства."Последнее время я часто сталкиваюсь с выступлением турецких политиков и СМИ, где говорят о том, что в свое время Российская империя незаконно изъяла Крым из состава Турции. Турецкие власти не признают российский статус Крыма не потому, что поддерживают Украину и солидарны с ней, а потому, что у них свои интересы и имперские амбиции на счет полуострова", - сказал РИА Новости Гемпель.По его словам, любые претензии на Крым других государств сродни пустому сотрясанию воздуха."Россия никогда не отдаст ни одного сантиметра своей территории", - подчеркнул парламентарий.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20201102/krym-1582713950.html
российская империя
турция
республика крым
севастополь
украина
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юрий гемпель, российская империя, турция, республика крым, севастополь, оон, украина, в мире

Эксперт объяснил, почему Турция не признает Крым российским

21:13 02.11.2020
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что власти Турции не признают российский статус Крыма не потому, что солидарны с Украиной, а потому, что сами хотели бы видеть полуостров в составе турецкого государства.
"Последнее время я часто сталкиваюсь с выступлением турецких политиков и СМИ, где говорят о том, что в свое время Российская империя незаконно изъяла Крым из состава Турции. Турецкие власти не признают российский статус Крыма не потому, что поддерживают Украину и солидарны с ней, а потому, что у них свои интересы и имперские амбиции на счет полуострова", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, любые претензии на Крым других государств сродни пустому сотрясанию воздуха.
"Россия никогда не отдаст ни одного сантиметра своей территории", - подчеркнул парламентарий.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
19:16
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Юрий ГемпельРоссийская империяТурцияРеспублика КрымСевастопольООНУкраинаВ мире
 
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