https://ria.ru/20201102/krym-1582729414.html

Эксперт объяснил, почему Турция не признает Крым российским

Эксперт объяснил, почему Турция не признает Крым российским

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что власти Турции не признают российский статус... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T21:13

2020-11-02T21:13

2020-11-02T21:13

юрий гемпель

российская империя

турция

республика крым

севастополь

оон

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что власти Турции не признают российский статус Крыма не потому, что солидарны с Украиной, а потому, что сами хотели бы видеть полуостров в составе турецкого государства."Последнее время я часто сталкиваюсь с выступлением турецких политиков и СМИ, где говорят о том, что в свое время Российская империя незаконно изъяла Крым из состава Турции. Турецкие власти не признают российский статус Крыма не потому, что поддерживают Украину и солидарны с ней, а потому, что у них свои интересы и имперские амбиции на счет полуострова", - сказал РИА Новости Гемпель.По его словам, любые претензии на Крым других государств сродни пустому сотрясанию воздуха."Россия никогда не отдаст ни одного сантиметра своей территории", - подчеркнул парламентарий.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20201102/krym-1582713950.html

российская империя

турция

республика крым

севастополь

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий гемпель, российская империя, турция, республика крым, севастополь, оон, украина, в мире