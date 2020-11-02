https://ria.ru/20201102/krym-1582698961.html

Аксенов не видит смысла ограничивать въезд туристов в Крым

Аксенов не видит смысла ограничивать въезд туристов в Крым

Вводить ограничения на въезд туристов в Крым на фоне увеличения числа заболевших коронавирусом не планируется, заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T17:47

2020-11-02T17:47

2020-11-02T17:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Вводить ограничения на въезд туристов в Крым на фоне увеличения числа заболевших коронавирусом не планируется, заявил глава республики Сергей Аксенов."Сегодня движение между субъектами осуществляется нормально, в штатном режиме, поэтому вводить никаких ограничений для туристов не будем", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".При этом, по его словам, в республике все должны соблюдать требования Роспотребнадзора по недопущению распространения коронавируса.Всего с начала пандемии в Крыму выявлено 9816 положительных на COVID-19. Лечение в больницах проходит 4101 человек, выписано - 5469 человек.

https://ria.ru/20201021/keshbek-1580699653.html

республика крым

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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