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Аксенов не видит смысла ограничивать въезд туристов в Крым
Аксенов не видит смысла ограничивать въезд туристов в Крым
Вводить ограничения на въезд туристов в Крым на фоне увеличения числа заболевших коронавирусом не планируется, заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T17:47
2020-11-02T17:47
туризм
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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новости - туризм
республика крым
отдых
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Вводить ограничения на въезд туристов в Крым на фоне увеличения числа заболевших коронавирусом не планируется, заявил глава республики Сергей Аксенов."Сегодня движение между субъектами осуществляется нормально, в штатном режиме, поэтому вводить никаких ограничений для туристов не будем", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".При этом, по его словам, в республике все должны соблюдать требования Роспотребнадзора по недопущению распространения коронавируса.Всего с начала пандемии в Крыму выявлено 9816 положительных на COVID-19. Лечение в больницах проходит 4101 человек, выписано - 5469 человек.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, республика крым, отдых

Аксенов не видит смысла ограничивать въезд туристов в Крым

17:47 02.11.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобиль на старом севастопольском шоссе в районе посёлка Оползневое
Автомобиль на старом севастопольском шоссе в районе посёлка Оползневое - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Вводить ограничения на въезд туристов в Крым на фоне увеличения числа заболевших коронавирусом не планируется, заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Сегодня движение между субъектами осуществляется нормально, в штатном режиме, поэтому вводить никаких ограничений для туристов не будем", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
При этом, по его словам, в республике все должны соблюдать требования Роспотребнадзора по недопущению распространения коронавируса.
Всего с начала пандемии в Крыму выявлено 9816 положительных на COVID-19. Лечение в больницах проходит 4101 человек, выписано - 5469 человек.
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