https://ria.ru/20201102/krym-1582684565.html

Аксенов заявил, что Крым не надеется на поставку воды с Украины

Аксенов заявил, что Крым не надеется на поставку воды с Украины

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что регион самостоятельно справится с проблемой дефицита воды, никто не рассчитывает на возобновление поставки днепровской... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T16:40

2020-11-02T16:40

2020-11-02T17:29

сергей аксенов (политик)

михаил мишустин

белогорск

симферополь

республика крым

украина

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что регион самостоятельно справится с проблемой дефицита воды, никто не рассчитывает на возобновление поставки днепровской воды по Северо-Крымскому каналу из Украины.Подача воды по графику только утром и вечером была введена в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма из-за засухи и обмеления трех водохранилищ. Кроме того, ограничения подачи воды введены в Алуште, близлежащих прибрежных поселках на южном берегу, а также в Белогорске. Проблема решается за счет перехода на добычу воды из подземных источников, прорабатывается вопрос строительства опреснительной установки."Мы справимся своими силами. Мы вообще не надеялись абсолютно на руководство Украины, так как понимали, что они будут делать все, чтобы навредить российскому Крыму, Российской Федерации", - сказал Аксенов в интервью телеканалу "Россия 24".По его словам, никаких планов по подаче днепровской воды в Северо-Крымский канал нет."Никто об этом не мечтает. Мы на это не рассчитываем, поэтому справляемся самостоятельно. Справимся без них (властей Украины), здесь никаких сомнений в этой части нет. Крыму каждый год выпадают какие-то испытания, при этом большая часть проблем была создана теми, кто руководил Украиной", - подчеркнул Аксенов и добавил, что Крым не обращался к Украине насчет возобновления поставок днепровской воды.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сказал, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств поступит из федерального бюджета. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков.

https://ria.ru/20201020/krym-1580583086.html

https://ria.ru/20201031/krym-1582433410.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов (политик), михаил мишустин, белогорск, симферополь, республика крым, украина, экономика