https://ria.ru/20201102/kosmos-1582687219.html
Главную роль в первом фильме, который снимут в космосе, исполнит женщина
Главную роль в первом фильме, который снимут в космосе, исполнит женщина
Главную роль в первом художественном фильме, который планируют снять в космосе, сыграет женщина. Открытый конкурс для претенденток объявят в ближайшее время,... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T17:46
2020-11-02T17:46
2020-11-02T17:46
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Главную роль в первом художественном фильме, который планируют снять в космосе, сыграет женщина. Открытый конкурс для претенденток объявят в ближайшее время, сообщили в пресс-службе Первого канала.В пресс-службе подчеркнули, по итогам конкурса выберут как исполнительницу главной роли, так и ее дублера. На Первом канале также рассказали, что предстоящая космическая драма с рабочим названием "Вызов" – совместный проект "Роскосмоса", Первого канала и студии Yellow, Black and White. Съемки, как предполагается, пройдут на Международной космической станции осенью 2021 года.С 2012 года своего полета в космос ожидает единственная на сегодняшний день женщина-космонавт Анна Кикина. Сообщалось, что она может полететь в 2022 году. Всего на околоземной орбите пока побывали четыре советские и российские женщины-космонавта: Валентина Терешкова в 1963 году, Светлана Савицкая – в 1982 и 1984 годах, Елена Кондакова – в 1994-1995 и 1997 годах и Елена Серова – в 2014 году.Не исключено, что в ближайшем будущем число женщин-космонавтов увеличится. Сейчас Роскосмос обрабатывает заявки нового набора в отряд: из 1404 обращений 33 подали женщины. Правда, в аналогичном отборе 2018 года конкурс не прошла ни одна из претенденток.
https://ria.ru/20200922/kosmos-1577597442.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, илон маск, том круз, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, роскосмос
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Главную роль в первом художественном фильме, который планируют снять в космосе, сыграет женщина. Открытый конкурс для претенденток объявят в ближайшее время, сообщили в пресс-службе Первого канала.
"Решение об этом принято продюсерами картины в интересах сюжета. Ранее создатели проекта планировали провести конкурс как среди мужчин, так и среди женщин, имея два варианта сценария, однако после обсуждения пришли к выводу, что для фильма, безусловно, выигрышнее женский образ", – отмечается в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, по итогам конкурса выберут как исполнительницу главной роли, так и ее дублера.
На Первом канале также рассказали, что предстоящая космическая драма с рабочим названием "Вызов" – совместный проект "Роскосмоса", Первого канала и студии Yellow, Black and White. Съемки, как предполагается, пройдут на Международной космической станции осенью 2021 года.
С 2012 года своего полета в космос ожидает единственная на сегодняшний день женщина-космонавт Анна Кикина. Сообщалось, что она может полететь в 2022 году.
Всего на околоземной орбите пока побывали четыре советские и российские женщины-космонавта: Валентина Терешкова в 1963 году, Светлана Савицкая – в 1982 и 1984 годах, Елена Кондакова – в 1994-1995 и 1997 годах и Елена Серова – в 2014 году.
Не исключено, что в ближайшем будущем число женщин-космонавтов увеличится. Сейчас Роскосмос обрабатывает заявки нового набора в отряд: из 1404 обращений 33 подали женщины. Правда, в аналогичном отборе 2018 года конкурс не прошла ни одна из претенденток.