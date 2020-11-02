https://ria.ru/20201102/kosmos-1582687219.html

Главную роль в первом фильме, который снимут в космосе, исполнит женщина

Главную роль в первом фильме, который снимут в космосе, исполнит женщина

Главную роль в первом художественном фильме, который планируют снять в космосе, сыграет женщина. Открытый конкурс для претенденток объявят в ближайшее время,... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T17:46

2020-11-02T17:46

2020-11-02T17:46

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роскосмос

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Главную роль в первом художественном фильме, который планируют снять в космосе, сыграет женщина. Открытый конкурс для претенденток объявят в ближайшее время, сообщили в пресс-службе Первого канала.В пресс-службе подчеркнули, по итогам конкурса выберут как исполнительницу главной роли, так и ее дублера. На Первом канале также рассказали, что предстоящая космическая драма с рабочим названием "Вызов" – совместный проект "Роскосмоса", Первого канала и студии Yellow, Black and White. Съемки, как предполагается, пройдут на Международной космической станции осенью 2021 года.С 2012 года своего полета в космос ожидает единственная на сегодняшний день женщина-космонавт Анна Кикина. Сообщалось, что она может полететь в 2022 году. Всего на околоземной орбите пока побывали четыре советские и российские женщины-космонавта: Валентина Терешкова в 1963 году, Светлана Савицкая – в 1982 и 1984 годах, Елена Кондакова – в 1994-1995 и 1997 годах и Елена Серова – в 2014 году.Не исключено, что в ближайшем будущем число женщин-космонавтов увеличится. Сейчас Роскосмос обрабатывает заявки нового набора в отряд: из 1404 обращений 33 подали женщины. Правда, в аналогичном отборе 2018 года конкурс не прошла ни одна из претенденток.

https://ria.ru/20200922/kosmos-1577597442.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, илон маск, том круз, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, роскосмос