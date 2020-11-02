https://ria.ru/20201102/kosmos-1582671106.html

Путин назвал приоритеты России в космосе

Путин назвал приоритеты России в космосе

Среди приоритетов космической отрасли РФ - наращивание и качественное улучшение орбитальной группировки космических аппаратов, продолжение пилотируемых программ РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T15:39

2020-11-02T15:39

2020-11-02T16:10

риа наука

космос - риа наука

владимир путин

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Среди приоритетов космической отрасли РФ - наращивание и качественное улучшение орбитальной группировки космических аппаратов, продолжение пилотируемых программ и создание перспективной линейки ракетных комплексов, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня, как и договаривались, сосредоточимся на конкретных вопросах финансирования ракетно-космической промышленности, а также ряда ключевых программ в космической сфере. Здесь нам, конечно же, нужно исходить из наших приоритетов, они известны - это совершенствование собственной космической инфраструктуры, наращивание и качественное улучшение орбитальной группировки космических аппаратов, ритмичное продолжение пилотируемых программ, создание перспективной линейки ракетных комплексов. В целом увеличение доли инновационной космической техники, продукции и услуг", - сказал Путин на совещании по финансированию и развитию космической отрасли.Он отметил, что решение этих стратегических задач имеет огромное значение для страны, эффективного развития экономики, повышения безопасности государства и сохранения лидерства России на глобальном космическом рынке.

https://ria.ru/20201031/sputnik-1582409570.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, владимир путин