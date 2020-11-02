https://ria.ru/20201102/kosmos-1582593138.html
Путин проводит совещание по развитию космической отрасли. Трансляция
Путин проводит совещание по развитию космической отрасли. Трансляция
Президент Владимир Путин проводит совещание по развитию космической отрасли. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T15:36
2020-11-02T15:36
2020-11-02T15:36
космос - риа наука
владимир путин
наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582647407_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_1e27ee814e87c907170c23d10f82f571.jpg
Президент Владимир Путин проводит совещание по развитию космической отрасли.В повестке — вопросы определения приоритетов в реализации профильных программ и финансирование проектов.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582647407_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_d2480c28ea2f54d4c16d28165b4fc3ae.jpg
LIVE: Владимир Путин проводит совещание по развитию космической отрасли
LIVE: Владимир Путин проводит совещание по развитию космической отрасли
2020-11-02T15:36
true
PT6M07S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, космос - риа наука, владимир путин, наука