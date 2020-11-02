Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201102/kosmos-1582593138.html
Путин проводит совещание по развитию космической отрасли. Трансляция
Путин проводит совещание по развитию космической отрасли. Трансляция
Президент Владимир Путин проводит совещание по развитию космической отрасли. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T15:36
2020-11-02T15:36
космос - риа наука
владимир путин
наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582647407_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_1e27ee814e87c907170c23d10f82f571.jpg
Президент Владимир Путин проводит совещание по развитию космической отрасли.В повестке — вопросы определения приоритетов в реализации профильных программ и финансирование проектов.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
LIVE: Владимир Путин проводит совещание по развитию космической отрасли
LIVE: Владимир Путин проводит совещание по развитию космической отрасли
2020-11-02T15:36
true
PT6M07S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582647407_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_d2480c28ea2f54d4c16d28165b4fc3ae.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, космос - риа наука, владимир путин, наука
Путин проводит совещание по развитию космической отрасли. Трансляция
Президент Владимир Путин проводит совещание по развитию космической отрасли.
2020-11-02T15:36
true
PT6M07S

Путин проводит совещание по развитию космической отрасли. Трансляция

15:36 02.11.2020
 
Читать ria.ru в
Президент Владимир Путин проводит совещание по развитию космической отрасли.
В повестке — вопросы определения приоритетов в реализации профильных программ и финансирование проектов.
 
Космос - РИА НаукаВладимир ПутинНаука
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:51Израильский эксперт рассказал, из-за чего в Европе нападают на синагоги
00:48Число жертв землетрясения в Турции выросло до 95
00:45Посольство России контактирует с австрийской полицией по ситуации в Вене
00:44СМИ: заложников могли захватить в отеле Hilton в центре Вены
00:42Прохожих возле Венской оперы уложили на асфальт
00:38Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом
00:37Не менее трех человек госпитализированы после теракта в Вене
00:35Стрельба в Вене велась в шести разных местах
00:31Канцлер Австрии находится в оперативном штабе по ситуации в Вене
00:29На Украине расследуют нападение на журналиста в Днепропетровской области
00:20В США пройдут президентские выборы
00:17СМИ: в Вене могут быть рассредоточены до семи преступников
00:15Глава МВД Австрии не подтвердил информацию о захвате заложников
00:14При стрельбе в Вене ранили сотрудника полиции
00:14Ресторан в Вене опроверг сообщения о заложниках
00:12Глава МВД Австрии заявил, что атаку в Вене устроили несколько человек
00:09В центре Вены временно перестал останавливаться общественный транспорт
23:45СМИ сообщили о захвате заложников в венском ресторане
23:22При теракте в центре Вены погибли семь человек
23:18В Минске рассказали о планах по закупке российской вакцины от COVID-19
Лента новостейМолния