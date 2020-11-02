https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582652287.html

Мурашко заявил об увеличении коечного фонда для борьбы с коронавирусом

Мурашко заявил об увеличении коечного фонда для борьбы с коронавирусом

В России развернуто 235 тысяч коек для больных коронавирусом, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T14:19

2020-11-02T14:19

2020-11-02T14:19

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В России развернуто 235 тысяч коек для больных коронавирусом, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.На заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом в понедельник министр рассказал, что в весенний период "мобилизовали госпитальные и амбулаторные мощности". По его словам, "те средства, которые были доведены, они все были освоены регионами на перепрофилирование коек, формирование их двойного назначения и формирование амбулаторно-диагностической базы"."На сегодняшний день мы развернули в регионах 235 тысяч коек, в период максимума в предыдущий период мы разворачивали до 184 тысяч коек. Сегодня мы поддерживаем объем свободного коечного фонда на уровне до 15%", - сказал Мурашко, добавив, что в тех регионах, в которых растет уровень заболеваемости, разворачивается и большее число коек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582590916.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко