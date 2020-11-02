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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582652287.html
Мурашко заявил об увеличении коечного фонда для борьбы с коронавирусом
Мурашко заявил об увеличении коечного фонда для борьбы с коронавирусом
В России развернуто 235 тысяч коек для больных коронавирусом, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T14:19
2020-11-02T14:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В России развернуто 235 тысяч коек для больных коронавирусом, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.На заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом в понедельник министр рассказал, что в весенний период "мобилизовали госпитальные и амбулаторные мощности". По его словам, "те средства, которые были доведены, они все были освоены регионами на перепрофилирование коек, формирование их двойного назначения и формирование амбулаторно-диагностической базы"."На сегодняшний день мы развернули в регионах 235 тысяч коек, в период максимума в предыдущий период мы разворачивали до 184 тысяч коек. Сегодня мы поддерживаем объем свободного коечного фонда на уровне до 15%", - сказал Мурашко, добавив, что в тех регионах, в которых растет уровень заболеваемости, разворачивается и большее число коек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582590916.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко

Мурашко заявил об увеличении коечного фонда для борьбы с коронавирусом

14:19 02.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациенты в палате временного госпиталя COVID-19 на ВДНХ в Москве
Медицинский работник и пациенты в палате временного госпиталя COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В России развернуто 235 тысяч коек для больных коронавирусом, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
На заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом в понедельник министр рассказал, что в весенний период "мобилизовали госпитальные и амбулаторные мощности". По его словам, "те средства, которые были доведены, они все были освоены регионами на перепрофилирование коек, формирование их двойного назначения и формирование амбулаторно-диагностической базы".
"На сегодняшний день мы развернули в регионах 235 тысяч коек, в период максимума в предыдущий период мы разворачивали до 184 тысяч коек. Сегодня мы поддерживаем объем свободного коечного фонда на уровне до 15%", - сказал Мурашко, добавив, что в тех регионах, в которых растет уровень заболеваемости, разворачивается и большее число коек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил Мурашко
 
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