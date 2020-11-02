Мишустин призвал регионы не замалчивать проблемы в борьбе с коронавирусом
14:18 02.11.2020 (обновлено: 14:28 02.11.2020)
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал региональные власти не замалчивать возникающие у них проблемы в борьбе с коронавирусом, обещал помощь субъектам, у которых не хватает собственных сил.
"Регионам, у которых не хватает собственных сил, по-прежнему будем помогать - и направлять бригады врачей для помощи местным медикам, и разворачивать дополнительные койки. Но важно, что регионам не надо замалчивать проблемы", - заявил Мишустин в понедельник на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.
Заслушав доклады членов координационного совета, премьер отметил активную работу по всем направлениям. Вместе с тем он подчеркнул, что "если где-то на местах есть острые вопросы, их надо оперативно решать".
"И вас, уважаемые коллеги, прошу действовать проактивно. От нас люди ждут не формальных отчетов, а решения их проблем. Наша задача - защитить их здоровье от опасной инфекции. И надо сделать для этого всё возможное, обеспечить всем необходимым для лечения больных коронавирусом", - заключил глава кабмина, обращаясь к коллегам по правительству.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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