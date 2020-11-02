https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582652018.html

Мишустин призвал регионы не замалчивать проблемы в борьбе с коронавирусом

Мишустин призвал регионы не замалчивать проблемы в борьбе с коронавирусом

Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал региональные власти не замалчивать возникающие у них проблемы в борьбе с коронавирусом, обещал помощь субъектам,... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T14:18

2020-11-02T14:18

2020-11-02T14:28

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал региональные власти не замалчивать возникающие у них проблемы в борьбе с коронавирусом, обещал помощь субъектам, у которых не хватает собственных сил.Заслушав доклады членов координационного совета, премьер отметил активную работу по всем направлениям. Вместе с тем он подчеркнул, что "если где-то на местах есть острые вопросы, их надо оперативно решать"."И вас, уважаемые коллеги, прошу действовать проактивно. От нас люди ждут не формальных отчетов, а решения их проблем. Наша задача - защитить их здоровье от опасной инфекции. И надо сделать для этого всё возможное, обеспечить всем необходимым для лечения больных коронавирусом", - заключил глава кабмина, обращаясь к коллегам по правительству.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201031/koronavirus-1582421813.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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