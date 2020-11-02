https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582649386.html

Собянин оценил результаты карантинных мер для школьников

Собянин оценил результаты карантинных мер для школьников

Карантинные меры для школьников, в частности, перевод старшеклассников на дистанционное обучение позволили сократить заболевание коронавирусом у подростков в... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T14:07

2020-11-02T14:07

2020-11-02T14:07

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Карантинные меры для школьников, в частности, перевод старшеклассников на дистанционное обучение позволили сократить заболевание коронавирусом у подростков в Москве в два раза, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного совета по COVID-19.Ранее Собянин продлил дистанционную учебу для школьников 6-11 классов до 8 ноября.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество