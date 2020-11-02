Собянин оценил результаты карантинных мер для школьников
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНадпись "Каникулы" на школьной доске в учебном классе в московской школе № 2127
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Карантинные меры для школьников, в частности, перевод старшеклассников на дистанционное обучение позволили сократить заболевание коронавирусом у подростков в Москве в два раза, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного совета по COVID-19.
"Помимо медицинских мер были предприняты меры карантинного характера, в частности, были объявлены двухнедельные каникулы у школьников и школьники старших классов с 6 по 11 были переведены на дистанционное обучение. В результате количество заболевших подростков в этом возрасте снизилось по сравнению с предыдущим периодом в два раза", - сказал Собянин.
Ранее Собянин продлил дистанционную учебу для школьников 6-11 классов до 8 ноября.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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