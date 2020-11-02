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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582649156.html
Попова призвала принять меры из-за завоза COVID-19 из Турции
Попова призвала принять меры из-за завоза COVID-19 из Турции
Большинство заболевших COVID-19 россиян, которые вернулись из других стран, прибыли из Турции, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T14:07
2020-11-02T15:35
туризм
новости - туризм
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Большинство заболевших COVID-19 россиян, которые вернулись из других стран, прибыли из Турции, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.По словам Поповой, распространение коронавируса и рост числа заразившихся наблюдается в 33 регионах, в 19 он замедляется, а еще в двух субъектах эпидемиологическая ситуация улучшается."Где-то меры были принятые жесткие своевременно, где-то с этим запоздали. &lt;...&gt; У нас субъекты есть, где, по оценкам экспертов, масочный режим соблюдается не более чем половиной населения — в транспорте и местах массового скопления. Эта задача &lt;...&gt; должна быть выполнена как обязательная мера по прерыванию распространения инфекции", — сказала руководитель федеральной службы, отметив, что необходимо ужесточить контроль за соблюдением требований.Она напомнила, что с начала сентября во многих европейских странах ситуация с COVID-19 "значимо ухудшилась": в России с начала осени суточный показатель вырос с 3,8 до 12 на 100 тысяч населения.По последним данным, с начала эпидемии SARS-CoV-2 в стране инфекции оказались подвержены 1 655 038 человек, из них более 28 тысяч погибли, свыше 1,23 миллиона вылечились. Лидер по приросту заболевших — Москва.Столичные компании и предприятия обязали перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников, а также работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Школьников шестых-одиннадцатых классов также отправили на дистанционное обучение. А в бары и клубы, которые работают с полуночи до шести утра, теперь можно попасть только после регистрации по СМС или QR-коду.С конца октября Роспотребнадзор рекомендовал россиянам носить маски в местах массового скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах. Также ведомство призвало отказаться от зрелищно-развлекательных мероприятий и приостановить работу кафе с 23:00 до 06:00, усилить режим дезинфекции в транспорте, такси, магазинах, ресторанах и театрах, а также проводить не менее 150 исследований на коронавирус на 100 тысяч населения в регионах.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201030/maski-1582177222.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Попова назвала страну, из которой россияне завезли 90% случаев COVID-19
Большинство россиян, которые вернулись из других стран и заболели COVID-19, прибыли из Турции. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
2020-11-02T14:07
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"Продолжается стадия роста в 33 субъектах РФ" – Попова о коронавирусе в регионах
"Если говорить о ситуации в субъектах, то на стадии снижения находятся сегодня два субъекта РФ, стабилизации – 31, замедления эпидпроцесса – 19, и продолжается стадия роста в 33 субъектах РФ", – сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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туризм, новости - туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, турция, в мире

Попова призвала принять меры из-за завоза COVID-19 из Турции

14:07 02.11.2020 (обновлено: 15:35 02.11.2020)
 
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Большинство заболевших COVID-19 россиян, которые вернулись из других стран, прибыли из Турции, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"После открытия границы с Турцией с 1 августа вернулось почти 1,5 миллиона человек. И в нашем общем мониторинге из общего количества выявленных больше десяти тысяч положительных 90% — это лица, вернувшиеся из Турецкой Республики", — сказала она.

По словам Поповой, распространение коронавируса и рост числа заразившихся наблюдается в 33 регионах, в 19 он замедляется, а еще в двух субъектах эпидемиологическая ситуация улучшается.
"Где-то меры были принятые жесткие своевременно, где-то с этим запоздали. <...> У нас субъекты есть, где, по оценкам экспертов, масочный режим соблюдается не более чем половиной населения — в транспорте и местах массового скопления. Эта задача <...> должна быть выполнена как обязательная мера по прерыванию распространения инфекции", — сказала руководитель федеральной службы, отметив, что необходимо ужесточить контроль за соблюдением требований.
Она напомнила, что с начала сентября во многих европейских странах ситуация с COVID-19 "значимо ухудшилась": в России с начала осени суточный показатель вырос с 3,8 до 12 на 100 тысяч населения.
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По последним данным, с начала эпидемии SARS-CoV-2 в стране инфекции оказались подвержены 1 655 038 человек, из них более 28 тысяч погибли, свыше 1,23 миллиона вылечились. Лидер по приросту заболевших — Москва.
Столичные компании и предприятия обязали перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников, а также работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Школьников шестых-одиннадцатых классов также отправили на дистанционное обучение. А в бары и клубы, которые работают с полуночи до шести утра, теперь можно попасть только после регистрации по СМС или QR-коду.
С конца октября Роспотребнадзор рекомендовал россиянам носить маски в местах массового скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах. Также ведомство призвало отказаться от зрелищно-развлекательных мероприятий и приостановить работу кафе с 23:00 до 06:00, усилить режим дезинфекции в транспорте, такси, магазинах, ресторанах и театрах, а также проводить не менее 150 исследований на коронавирус на 100 тысяч населения в регионах.
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