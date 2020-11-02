Попова призвала принять меры из-за завоза COVID-19 из Турции
14:07 02.11.2020 (обновлено: 15:35 02.11.2020)
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Большинство заболевших COVID-19 россиян, которые вернулись из других стран, прибыли из Турции, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"После открытия границы с Турцией с 1 августа вернулось почти 1,5 миллиона человек. И в нашем общем мониторинге из общего количества выявленных больше десяти тысяч положительных 90% — это лица, вернувшиеся из Турецкой Республики", — сказала она.
По словам Поповой, распространение коронавируса и рост числа заразившихся наблюдается в 33 регионах, в 19 он замедляется, а еще в двух субъектах эпидемиологическая ситуация улучшается.
"Где-то меры были принятые жесткие своевременно, где-то с этим запоздали. <...> У нас субъекты есть, где, по оценкам экспертов, масочный режим соблюдается не более чем половиной населения — в транспорте и местах массового скопления. Эта задача <...> должна быть выполнена как обязательная мера по прерыванию распространения инфекции", — сказала руководитель федеральной службы, отметив, что необходимо ужесточить контроль за соблюдением требований.
Она напомнила, что с начала сентября во многих европейских странах ситуация с COVID-19 "значимо ухудшилась": в России с начала осени суточный показатель вырос с 3,8 до 12 на 100 тысяч населения.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.