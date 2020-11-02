https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582647418.html

Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве в октябре

Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве в октябре

В сентябре-октябре в Москве была крайне тревожная ситуация c заболеваемостью коронавирусом, заявил мэр столицы Москвы Сергей Собянин на заседании президиума... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T14:02

2020-11-02T14:02

2020-11-02T14:02

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В сентябре-октябре в Москве была крайне тревожная ситуация c заболеваемостью коронавирусом, заявил мэр столицы Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по COVID-19."Как вы знаете, в сентябре-октябре в Москве сложилась крайне тревожная ситуация по росту COVID, мы фиксировали приросты, которые за неделю давали цифры 80-60-40%",- сказал Собянин.Он отметил, что в этих условиях необходимо было принять оперативные меры реагирования на распространение инфекции."В этот период у нас произошла высокая концентрация населения, в учебных заведениях, в рабочих коллективах. По сути, Москва была полностью раскрыта с точки зрения передвижения в общественном и личном транспорте, в работе всех учреждений",- сказал Собянин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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