https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582646902.html
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 33 регионах
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 33 регионах
Рост заболевания коронавирусом продолжается в 33 регионах России, в 19 фиксируется замедление, а в двух субъектах РФ ситуация улучшается, заявила глава... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T13:58
2020-11-02T13:58
2020-11-02T15:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Рост заболевания коронавирусом продолжается в 33 регионах России, в 19 фиксируется замедление, а в двух субъектах РФ ситуация улучшается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Если говорить о ситуации в субъектах, то на стадии снижения находятся сегодня два субъекта РФ, стабилизации - 31, замедления эпидпроцесса - 19, и продолжается стадия роста в 33 субъектах РФ", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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"Продолжается стадия роста в 33 субъектах РФ" – Попова о коронавирусе в регионах
"Если говорить о ситуации в субъектах, то на стадии снижения находятся сегодня два субъекта РФ, стабилизации – 31, замедления эпидпроцесса – 19, и продолжается стадия роста в 33 субъектах РФ", – сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
2020-11-02T13:58
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество