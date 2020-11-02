https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582646902.html

Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 33 регионах

Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 33 регионах

Рост заболевания коронавирусом продолжается в 33 регионах России, в 19 фиксируется замедление, а в двух субъектах РФ ситуация улучшается, заявила глава... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T13:58

2020-11-02T13:58

2020-11-02T15:49

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Рост заболевания коронавирусом продолжается в 33 регионах России, в 19 фиксируется замедление, а в двух субъектах РФ ситуация улучшается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Если говорить о ситуации в субъектах, то на стадии снижения находятся сегодня два субъекта РФ, стабилизации - 31, замедления эпидпроцесса - 19, и продолжается стадия роста в 33 субъектах РФ", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Продолжается стадия роста в 33 субъектах РФ" – Попова о коронавирусе в регионах "Если говорить о ситуации в субъектах, то на стадии снижения находятся сегодня два субъекта РФ, стабилизации – 31, замедления эпидпроцесса – 19, и продолжается стадия роста в 33 субъектах РФ", – сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. 2020-11-02T13:58 true PT0M39S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество