https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582646496.html
Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России
Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T13:55
2020-11-02T13:55
2020-11-02T13:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."Хотел бы отметить, что ситуация с коронавирусом действительно остается на сегодняшний день напряженной. И заболеваемость в последнюю неделю доходила до 15-18 тысяч заболевших в сутки. И основная, конечно, задача на сегодняшний день для того, чтобы управлять объемами оказания медицинской помощи, это комплекс мер, который позволяет сдержать распространение (заболеваемости - ред.), - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество