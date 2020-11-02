https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582646496.html

Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России

Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T13:55

2020-11-02T13:55

2020-11-02T13:55

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."Хотел бы отметить, что ситуация с коронавирусом действительно остается на сегодняшний день напряженной. И заболеваемость в последнюю неделю доходила до 15-18 тысяч заболевших в сутки. И основная, конечно, задача на сегодняшний день для того, чтобы управлять объемами оказания медицинской помощи, это комплекс мер, который позволяет сдержать распространение (заболеваемости - ред.), - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество