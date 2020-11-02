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Собянин надеется на спад заболеваемости COVID-19 в Москве
Собянин надеется на спад заболеваемости COVID-19 в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что в столице начнется спад заболеваемости коронавирусом. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T13:49
2020-11-02T13:49
2020-11-02T14:03
распространение нового коронавируса
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коронавирусы
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что в столице начнется спад заболеваемости коронавирусом."По основным показателям, мы видим определенную стабилизацию ситуации. Это с одной стороны, конечно, вызывает осторожный оптимизм, с другой стороны, мы понимаем, что сами значения ещё достаточно высокие и нам требуется продолжать те меры, которые предприняты в городе, и последовательно и жестко их проводить для того, чтобы эта ситуация и дальше стабилизировалась, и надеемся, что постепенно начала идти на спад", - сказал Собянин.По его словам, по сравнению с прошедшей неделей в Москве впервые на 1% уменьшился объем выявленных больных. "До этого предыдущие недели мы видели высокий рост. Количество госпитализированных москвичей превысило предыдущую неделю всего на 2%, до этого было 3%, а до этого 15, 20 и 40%", - отметил Собянин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин
выразил надежду, что в столице начнется спад заболеваемости коронавирусом.
"По основным показателям, мы видим определенную стабилизацию ситуации. Это с одной стороны, конечно, вызывает осторожный оптимизм, с другой стороны, мы понимаем, что сами значения ещё достаточно высокие и нам требуется продолжать те меры, которые предприняты в городе, и последовательно и жестко их проводить для того, чтобы эта ситуация и дальше стабилизировалась, и надеемся, что постепенно начала идти на спад", - сказал Собянин.
По его словам, по сравнению с прошедшей неделей в Москве впервые на 1% уменьшился объем выявленных больных. "До этого предыдущие недели мы видели высокий рост. Количество госпитализированных москвичей превысило предыдущую неделю всего на 2%, до этого было 3%, а до этого 15, 20 и 40%", - отметил Собянин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф