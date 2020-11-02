https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582645161.html

Собянин надеется на спад заболеваемости COVID-19 в Москве

Собянин надеется на спад заболеваемости COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что в столице начнется спад заболеваемости коронавирусом. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T13:49

2020-11-02T13:49

2020-11-02T14:03

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что в столице начнется спад заболеваемости коронавирусом."По основным показателям, мы видим определенную стабилизацию ситуации. Это с одной стороны, конечно, вызывает осторожный оптимизм, с другой стороны, мы понимаем, что сами значения ещё достаточно высокие и нам требуется продолжать те меры, которые предприняты в городе, и последовательно и жестко их проводить для того, чтобы эта ситуация и дальше стабилизировалась, и надеемся, что постепенно начала идти на спад", - сказал Собянин.По его словам, по сравнению с прошедшей неделей в Москве впервые на 1% уменьшился объем выявленных больных. "До этого предыдущие недели мы видели высокий рост. Количество госпитализированных москвичей превысило предыдущую неделю всего на 2%, до этого было 3%, а до этого 15, 20 и 40%", - отметил Собянин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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