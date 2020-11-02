https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582644531.html

Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

Все ограничительные меры по коронавирусу в Москве дали результаты, наблюдается стабилизация ситуации, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T13:45

2020-11-02T13:45

2020-11-02T13:59

распространение нового коронавируса

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коронавирусы

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Все ограничительные меры по коронавирусу в Москве дали результаты, наблюдается стабилизация ситуации, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин."Все эти меры дали определенные результаты, и вторую неделю мы видим относительную стабилизацию ситуации", - отметил Собянин в понедельник на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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