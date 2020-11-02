https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582644531.html
Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве
Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве
Все ограничительные меры по коронавирусу в Москве дали результаты, наблюдается стабилизация ситуации, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T13:45
2020-11-02T13:45
2020-11-02T13:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575738513_0:252:3072:1980_1400x0_80_0_0_36a34877a85155e303eef1f1f22950c6.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Все ограничительные меры по коронавирусу в Москве дали результаты, наблюдается стабилизация ситуации, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин."Все эти меры дали определенные результаты, и вторую неделю мы видим относительную стабилизацию ситуации", - отметил Собянин в понедельник на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575738513_186:0:2917:2048_1400x0_80_0_0_09f670a1b5b395bff250ad2a544824cb.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество