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https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582641550.html
Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в регионах
Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в регионах
Ситуация в регионах с коронавирусом остается сложной и требует повышенного внимания, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании координационного РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T13:34
2020-11-02T13:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Ситуация в регионах с коронавирусом остается сложной и требует повышенного внимания, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом."Ситуация в субъектах пока остается сложной и требует от всех нас повышенного внимания. Уровень заболеваемости все еще высокий", - сказал он.Система здравоохранения в ряде российских регионов загружена максимально, добавил премьер-министр России Михаил Мишустин."В ряде регионов система здравоохранения загружена по максимуму. Врачи работают в чрезвычайно напряженном графике", - сказал он. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, михаил мишустин, общество

Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в регионах

13:34 02.11.2020 (обновлено: 13:40 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник оказывает помощь пациенту с COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 52
Медицинский работник оказывает помощь пациенту с COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 52 - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Ситуация в регионах с коронавирусом остается сложной и требует повышенного внимания, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.
"Ситуация в субъектах пока остается сложной и требует от всех нас повышенного внимания. Уровень заболеваемости все еще высокий", - сказал он.
Система здравоохранения в ряде российских регионов загружена максимально, добавил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"В ряде регионов система здравоохранения загружена по максимуму. Врачи работают в чрезвычайно напряженном графике", - сказал он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМихаил МишустинОбщество
 
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