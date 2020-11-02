https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582641550.html
Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в регионах
Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в регионах
Ситуация в регионах с коронавирусом остается сложной и требует повышенного внимания, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании координационного РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T13:34
2020-11-02T13:34
2020-11-02T13:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Ситуация в регионах с коронавирусом остается сложной и требует повышенного внимания, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом."Ситуация в субъектах пока остается сложной и требует от всех нас повышенного внимания. Уровень заболеваемости все еще высокий", - сказал он.Система здравоохранения в ряде российских регионов загружена максимально, добавил премьер-министр России Михаил Мишустин."В ряде регионов система здравоохранения загружена по максимуму. Врачи работают в чрезвычайно напряженном графике", - сказал он. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201029/kovid-1581992250.html
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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