https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582641550.html

Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в регионах

Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в регионах

Ситуация в регионах с коронавирусом остается сложной и требует повышенного внимания, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании координационного РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T13:34

2020-11-02T13:34

2020-11-02T13:40

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Ситуация в регионах с коронавирусом остается сложной и требует повышенного внимания, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом."Ситуация в субъектах пока остается сложной и требует от всех нас повышенного внимания. Уровень заболеваемости все еще высокий", - сказал он.Система здравоохранения в ряде российских регионов загружена максимально, добавил премьер-министр России Михаил Мишустин."В ряде регионов система здравоохранения загружена по максимуму. Врачи работают в чрезвычайно напряженном графике", - сказал он. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201029/kovid-1581992250.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, михаил мишустин, общество