https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582611204.html

Вирусолог оценил исследование о сроках активности антител к COVID-19

Вирусолог оценил исследование о сроках активности антител к COVID-19

Вирусолог, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра "Вектор" Александр Чепурнов оценил данные о сроке сохранения антител у переболевших... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T11:22

2020-11-02T11:22

2020-11-02T11:22

распространение нового коронавируса

александр чепурнов

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сша

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Вирусолог, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра "Вектор" Александр Чепурнов оценил данные о сроке сохранения антител у переболевших COVID-19."Лично у меня антитела к коронавирусу ушли через три месяца — и я заболел повторно. В связи с чем я оцениваю посткоронавирусный иммунитет примерно в полгода", - сказал Чепурнов в комментарии Ura.ru.По его словам, поскольку существует возможность повторного заражения, не стоит рассчитывать на появление коллективного иммунитета после того, как многие переболеют. Специалист подчеркнул, что в связи с этим важность создания качественной вакцины значительно возрастает. Он отметил, что в случае с коронавирусом необходима либо пролонгированная вакцина, либо инактивированная вакцина, которую можно будет ставить повторно спустя некоторое время.Ранее ученые из медицинского центра Маунт Синай в США пришли к выводу, что антитела к коронавирусу сохраняются в организме переболевшего человека до пяти месяцев.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр чепурнов, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша