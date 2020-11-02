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https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582611204.html
Вирусолог оценил исследование о сроках активности антител к COVID-19
Вирусолог оценил исследование о сроках активности антител к COVID-19
Вирусолог, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра "Вектор" Александр Чепурнов оценил данные о сроке сохранения антител у переболевших... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T11:22
2020-11-02T11:22
распространение нового коронавируса
александр чепурнов
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сша
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Вирусолог, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра "Вектор" Александр Чепурнов оценил данные о сроке сохранения антител у переболевших COVID-19."Лично у меня антитела к коронавирусу ушли через три месяца — и я заболел повторно. В связи с чем я оцениваю посткоронавирусный иммунитет примерно в полгода", - сказал Чепурнов в комментарии Ura.ru.По его словам, поскольку существует возможность повторного заражения, не стоит рассчитывать на появление коллективного иммунитета после того, как многие переболеют. Специалист подчеркнул, что в связи с этим важность создания качественной вакцины значительно возрастает. Он отметил, что в случае с коронавирусом необходима либо пролонгированная вакцина, либо инактивированная вакцина, которую можно будет ставить повторно спустя некоторое время.Ранее ученые из медицинского центра Маунт Синай в США пришли к выводу, что антитела к коронавирусу сохраняются в организме переболевшего человека до пяти месяцев.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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александр чепурнов, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша

Вирусолог оценил исследование о сроках активности антител к COVID-19

11:22 02.11.2020
 
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Вирусолог, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра "Вектор" Александр Чепурнов оценил данные о сроке сохранения антител у переболевших COVID-19.
"Лично у меня антитела к коронавирусу ушли через три месяца — и я заболел повторно. В связи с чем я оцениваю посткоронавирусный иммунитет примерно в полгода", - сказал Чепурнов в комментарии Ura.ru.
По его словам, поскольку существует возможность повторного заражения, не стоит рассчитывать на появление коллективного иммунитета после того, как многие переболеют. Специалист подчеркнул, что в связи с этим важность создания качественной вакцины значительно возрастает. Он отметил, что в случае с коронавирусом необходима либо пролонгированная вакцина, либо инактивированная вакцина, которую можно будет ставить повторно спустя некоторое время.
Ранее ученые из медицинского центра Маунт Синай в США пришли к выводу, что антитела к коронавирусу сохраняются в организме переболевшего человека до пяти месяцев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлександр ЧепурновКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСША
 
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