https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582611204.html
Вирусолог оценил исследование о сроках активности антител к COVID-19
Вирусолог оценил исследование о сроках активности антител к COVID-19
Вирусолог, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра "Вектор" Александр Чепурнов оценил данные о сроке сохранения антител у переболевших... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T11:22
2020-11-02T11:22
2020-11-02T11:22
распространение нового коронавируса
александр чепурнов
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577906924_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_2006d2f948f83b30b203362e88aee1a5.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Вирусолог, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра "Вектор" Александр Чепурнов оценил данные о сроке сохранения антител у переболевших COVID-19."Лично у меня антитела к коронавирусу ушли через три месяца — и я заболел повторно. В связи с чем я оцениваю посткоронавирусный иммунитет примерно в полгода", - сказал Чепурнов в комментарии Ura.ru.По его словам, поскольку существует возможность повторного заражения, не стоит рассчитывать на появление коллективного иммунитета после того, как многие переболеют. Специалист подчеркнул, что в связи с этим важность создания качественной вакцины значительно возрастает. Он отметил, что в случае с коронавирусом необходима либо пролонгированная вакцина, либо инактивированная вакцина, которую можно будет ставить повторно спустя некоторое время.Ранее ученые из медицинского центра Маунт Синай в США пришли к выводу, что антитела к коронавирусу сохраняются в организме переболевшего человека до пяти месяцев.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577906924_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_e6b2ed3697d2a2a7912b45eaee266560.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр чепурнов, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша