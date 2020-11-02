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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582610699.html
Вирусолог рассказал, когда Россия выйдет на пик заболеваемости COVID-19
Вирусолог рассказал, когда Россия выйдет на пик заболеваемости COVID-19
РФ выйдет на пик заболеваемости коронавирусом в ноябре, в ближайшее время, считает доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T11:20
2020-11-02T11:29
распространение нового коронавируса
анатолий альтштейн
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. РФ выйдет на пик заболеваемости коронавирусом в ноябре, в ближайшее время, считает доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.Он отметил, что, чтобы говорить о пике заболеваемости или плато, надо оценивать тенденцию за несколько дней, в последнее время есть "небольшое нарастание, как бы эпидемия уже хочет выйти на пик и на плато". Однако, по его словам, нельзя сказать, выход на плато ожидается "сегодня или завтра" и "что с завтрашнего дня заболеваемость начнет падать".Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщили журналистам, что число новых случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 18 257, до 1 655 038.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

Вирусолог рассказал, когда Россия выйдет на пик заболеваемости COVID-19

11:20 02.11.2020 (обновлено: 11:29 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛюди в защитных масках на станции Московского метрополитена
Люди в защитных масках на станции Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. РФ выйдет на пик заболеваемости коронавирусом в ноябре, в ближайшее время, считает доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.
Он отметил, что, чтобы говорить о пике заболеваемости или плато, надо оценивать тенденцию за несколько дней, в последнее время есть "небольшое нарастание, как бы эпидемия уже хочет выйти на пик и на плато". Однако, по его словам, нельзя сказать, выход на плато ожидается "сегодня или завтра" и "что с завтрашнего дня заболеваемость начнет падать".

"Есть предсказания, что пика мы достигнем в декабре, но думаю, что раньше мы выйдем, скорее всего, на пик, я думаю, что в ближайшее время уже и выйдем, в ноябре", - сказал Альтштейн РИА Новости.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщили журналистам, что число новых случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 18 257, до 1 655 038.
Коронавирус под микроскопом
© REUTERS / NIAID

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

Коронавирус под микроскопом
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Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

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За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

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Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

Коронавирус под микроскопом
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

Коронавирус под микроскопом
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

Коронавирус под микроскопом
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

Коронавирус под микроскопом
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаАнатолий АльтштейнКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоОбщество
 
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