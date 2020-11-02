https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582610699.html

Вирусолог рассказал, когда Россия выйдет на пик заболеваемости COVID-19

Вирусолог рассказал, когда Россия выйдет на пик заболеваемости COVID-19

РФ выйдет на пик заболеваемости коронавирусом в ноябре, в ближайшее время, считает доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T11:20

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2020-11-02T11:29

распространение нового коронавируса

анатолий альтштейн

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. РФ выйдет на пик заболеваемости коронавирусом в ноябре, в ближайшее время, считает доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.Он отметил, что, чтобы говорить о пике заболеваемости или плато, надо оценивать тенденцию за несколько дней, в последнее время есть "небольшое нарастание, как бы эпидемия уже хочет выйти на пик и на плато". Однако, по его словам, нельзя сказать, выход на плато ожидается "сегодня или завтра" и "что с завтрашнего дня заболеваемость начнет падать".Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщили журналистам, что число новых случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 18 257, до 1 655 038.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество