https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582608654.html

Инфекционист спрогнозировал, когда Россия пройдет пик по коронавирусу

Инфекционист спрогнозировал, когда Россия пройдет пик по коронавирусу

Рост числа заболевших коронавирусом в России будет продолжаться, пик по заболеваемости - предположительно 20-22 тысячи заразившихся в сутки - ожидается в стране РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T11:08

2020-11-02T11:08

2020-11-02T11:08

распространение нового коронавируса

евгений тимаков

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Рост числа заболевших коронавирусом в России будет продолжаться, пик по заболеваемости - предположительно 20-22 тысячи заразившихся в сутки - ожидается в стране не раньше, чем через месяц, в Москве - примерно через неделю, заявил РИА Новости инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.Ранее сообщалось, что за последние сутки в России выявлено 18 257 новых случаев коронавируса, всего зараженных в стране 1 655 038."Рост скорее всего будет продолжаться до 20-22 тысяч заболевших в сутки. По России пик ожидается не раньше, чем через месяц, в Москве - через неделю",- сказал Тимаков.Он отметил, что сейчас очень важно соблюдать социальную дистанцию и правильно носить маски, не снимая их с носа.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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