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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582608654.html
Инфекционист спрогнозировал, когда Россия пройдет пик по коронавирусу
Инфекционист спрогнозировал, когда Россия пройдет пик по коронавирусу
Рост числа заболевших коронавирусом в России будет продолжаться, пик по заболеваемости - предположительно 20-22 тысячи заразившихся в сутки - ожидается в стране РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T11:08
2020-11-02T11:08
распространение нового коронавируса
евгений тимаков
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
общество
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Рост числа заболевших коронавирусом в России будет продолжаться, пик по заболеваемости - предположительно 20-22 тысячи заразившихся в сутки - ожидается в стране не раньше, чем через месяц, в Москве - примерно через неделю, заявил РИА Новости инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.Ранее сообщалось, что за последние сутки в России выявлено 18 257 новых случаев коронавируса, всего зараженных в стране 1 655 038."Рост скорее всего будет продолжаться до 20-22 тысяч заболевших в сутки. По России пик ожидается не раньше, чем через месяц, в Москве - через неделю",- сказал Тимаков.Он отметил, что сейчас очень важно соблюдать социальную дистанцию и правильно носить маски, не снимая их с носа.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество

Инфекционист спрогнозировал, когда Россия пройдет пик по коронавирусу

11:08 02.11.2020
 
© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Depositphotos / viz-arch
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Рост числа заболевших коронавирусом в России будет продолжаться, пик по заболеваемости - предположительно 20-22 тысячи заразившихся в сутки - ожидается в стране не раньше, чем через месяц, в Москве - примерно через неделю, заявил РИА Новости инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в России выявлено 18 257 новых случаев коронавируса, всего зараженных в стране 1 655 038.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
"Рост скорее всего будет продолжаться до 20-22 тысяч заболевших в сутки. По России пик ожидается не раньше, чем через месяц, в Москве - через неделю",- сказал Тимаков.
Он отметил, что сейчас очень важно соблюдать социальную дистанцию и правильно носить маски, не снимая их с носа.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Коронавирус под микроскопом
© REUTERS / NIAID

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

Коронавирус под микроскопом
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

Коронавирус под микроскопом
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

Коронавирус под микроскопом
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

Коронавирус под микроскопом
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

Коронавирус под микроскопом
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

Коронавирус под микроскопом
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

Коронавирус под микроскопом
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
 
Распространение нового коронавирусаЕвгений ТимаковКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
 
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