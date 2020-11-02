https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582608654.html
Инфекционист спрогнозировал, когда Россия пройдет пик по коронавирусу
Инфекционист спрогнозировал, когда Россия пройдет пик по коронавирусу
Рост числа заболевших коронавирусом в России будет продолжаться, пик по заболеваемости - предположительно 20-22 тысячи заразившихся в сутки - ожидается в стране РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T11:08
2020-11-02T11:08
2020-11-02T11:08
распространение нового коронавируса
евгений тимаков
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
общество
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Рост числа заболевших коронавирусом в России будет продолжаться, пик по заболеваемости - предположительно 20-22 тысячи заразившихся в сутки - ожидается в стране не раньше, чем через месяц, в Москве - примерно через неделю, заявил РИА Новости инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.Ранее сообщалось, что за последние сутки в России выявлено 18 257 новых случаев коронавируса, всего зараженных в стране 1 655 038."Рост скорее всего будет продолжаться до 20-22 тысяч заболевших в сутки. По России пик ожидается не раньше, чем через месяц, в Москве - через неделю",- сказал Тимаков.Он отметил, что сейчас очень важно соблюдать социальную дистанцию и правильно носить маски, не снимая их с носа.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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