https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582606054.html
В Москве выявили 4796 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 4796 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве (4796), Санкт-Петербурге (923) и Подмосковье (556), сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T10:56
2020-11-02T10:56
2020-11-02T10:56
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве (4796), Санкт-Петербурге (923) и Подмосковье (556), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 4796, 2. Санкт-Петербург - 923, 3. Московская область - 556", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582582686.html
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург