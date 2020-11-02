https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582606054.html

В Москве выявили 4796 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 4796 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве (4796), Санкт-Петербурге (923) и Подмосковье (556), сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T10:56

2020-11-02T10:56

2020-11-02T10:56

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве (4796), Санкт-Петербурге (923) и Подмосковье (556), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 4796, 2. Санкт-Петербург - 923, 3. Московская область - 556", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582582686.html

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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