https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582605932.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Прироста COVID-19 за сутки нет в Чукотском автономном округе, наименьший темп (0,5%) - в Татарстане, Чечне, Дагестане, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T10:55
2020-11-02T10:55
2020-11-02T10:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
чувашская республика (чувашия)
московская область (подмосковье)
республика татарстан (татарстан)
общество
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Прироста COVID-19 за сутки нет в Чукотском автономном округе, наименьший темп (0,5%) - в Татарстане, Чечне, Дагестане, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Республика Татарстан, Чеченская Республика, Республика Дагестан - 0,5%, 3. Московская область, Чувашская Республика - 0,6%", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
чувашская республика (чувашия)
московская область (подмосковье)
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, чувашская республика (чувашия), московская область (подмосковье), республика татарстан (татарстан), общество