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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582605932.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Прироста COVID-19 за сутки нет в Чукотском автономном округе, наименьший темп (0,5%) - в Татарстане, Чечне, Дагестане, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T10:55
2020-11-02T10:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
чувашская республика (чувашия)
московская область (подмосковье)
республика татарстан (татарстан)
общество
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Прироста COVID-19 за сутки нет в Чукотском автономном округе, наименьший темп (0,5%) - в Татарстане, Чечне, Дагестане, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Республика Татарстан, Чеченская Республика, Республика Дагестан - 0,5%, 3. Московская область, Чувашская Республика - 0,6%", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
чувашская республика (чувашия)
московская область (подмосковье)
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, чувашская республика (чувашия), московская область (подмосковье), республика татарстан (татарстан), общество

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

10:55 02.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашины скорой помощи у больницы в Коммунарке
Машины скорой помощи у больницы в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Прироста COVID-19 за сутки нет в Чукотском автономном округе, наименьший темп (0,5%) - в Татарстане, Чечне, Дагестане, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Республика Татарстан, Чеченская Республика, Республика Дагестан - 0,5%, 3. Московская область, Чувашская Республика - 0,6%", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоЧувашская Республика (Чувашия)Московская область (Подмосковье)Республика Татарстан (Татарстан)Общество
 
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