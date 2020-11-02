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Ученые рассчитали реальную смертность от COVID-19
Ученые рассчитали реальную смертность от COVID-19
Ученые Имперского колледжа Лондона рассчитали коэффициент летальности от COVID-19, устранив неточности предыдущих исследований. Отчет опубликован на сайте... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T10:10
2020-11-02T12:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
великобритания
лондон
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Ученые Имперского колледжа Лондона рассчитали коэффициент летальности от COVID-19, устранив неточности предыдущих исследований. Отчет опубликован на сайте учебного заведения.Специалисты изучили 175 научных работ и результаты десяти тестирований на антитела. При анализе данных они принимали во внимание серореверсию — постепенное уменьшение количества антител, из-за которого оценка доли умерших от числа инфицированных может оказаться завышенной.Исследователи пришли к выводу, что в странах с высоким уровнем дохода коэффициент летальности составляет 1,15 процента, в бедных — 0,23 процента.При этом ученые отмечают, что более высокий показатель смертности в развитых государствах связан с большим числом жителей преклонного возраста: риск смерти от коронавируса удваивается с увеличением возраста на каждые восемь лет. У пациентов младше 40 лет коэффициент достигает примерно 0,1 процента, а в возрастной группе старше 80 лет — пяти процентов и более.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания, лондон

Ученые рассчитали реальную смертность от COVID-19

10:10 02.11.2020 (обновлено: 12:04 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкСтационар для лечения пожилых пациентов с коронавирусом в Москве
Стационар для лечения пожилых пациентов с коронавирусом в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба мэрии Москвы
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Ученые Имперского колледжа Лондона рассчитали коэффициент летальности от COVID-19, устранив неточности предыдущих исследований. Отчет опубликован на сайте учебного заведения.
Специалисты изучили 175 научных работ и результаты десяти тестирований на антитела. При анализе данных они принимали во внимание серореверсию — постепенное уменьшение количества антител, из-за которого оценка доли умерших от числа инфицированных может оказаться завышенной.
Исследователи пришли к выводу, что в странах с высоким уровнем дохода коэффициент летальности составляет 1,15 процента, в бедных — 0,23 процента.
При этом ученые отмечают, что более высокий показатель смертности в развитых государствах связан с большим числом жителей преклонного возраста: риск смерти от коронавируса удваивается с увеличением возраста на каждые восемь лет. У пациентов младше 40 лет коэффициент достигает примерно 0,1 процента, а в возрастной группе старше 80 лет — пяти процентов и более.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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