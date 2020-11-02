https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582598812.html
Ученые рассчитали реальную смертность от COVID-19
Ученые рассчитали реальную смертность от COVID-19
Ученые Имперского колледжа Лондона рассчитали коэффициент летальности от COVID-19, устранив неточности предыдущих исследований. Отчет опубликован на сайте... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T10:10
2020-11-02T10:10
2020-11-02T12:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
великобритания
лондон
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Ученые Имперского колледжа Лондона рассчитали коэффициент летальности от COVID-19, устранив неточности предыдущих исследований. Отчет опубликован на сайте учебного заведения.Специалисты изучили 175 научных работ и результаты десяти тестирований на антитела. При анализе данных они принимали во внимание серореверсию — постепенное уменьшение количества антител, из-за которого оценка доли умерших от числа инфицированных может оказаться завышенной.Исследователи пришли к выводу, что в странах с высоким уровнем дохода коэффициент летальности составляет 1,15 процента, в бедных — 0,23 процента.При этом ученые отмечают, что более высокий показатель смертности в развитых государствах связан с большим числом жителей преклонного возраста: риск смерти от коронавируса удваивается с увеличением возраста на каждые восемь лет. У пациентов младше 40 лет коэффициент достигает примерно 0,1 процента, а в возрастной группе старше 80 лет — пяти процентов и более.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
великобритания
лондон
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания, лондон
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Ученые Имперского колледжа Лондона рассчитали коэффициент летальности от COVID-19, устранив неточности предыдущих исследований. Отчет опубликован на сайте учебного заведения.
Специалисты изучили 175 научных работ и результаты десяти тестирований на антитела. При анализе данных они принимали во внимание серореверсию — постепенное уменьшение количества антител, из-за которого оценка доли умерших от числа инфицированных может оказаться завышенной.
Исследователи пришли к выводу, что в странах с высоким уровнем дохода коэффициент летальности составляет 1,15 процента, в бедных — 0,23 процента.
При этом ученые отмечают, что более высокий показатель смертности в развитых государствах связан с большим числом жителей преклонного возраста: риск смерти от коронавируса удваивается с увеличением возраста на каждые восемь лет. У пациентов младше 40 лет коэффициент достигает примерно 0,1 процента, а в возрастной группе старше 80 лет — пяти процентов и более.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.