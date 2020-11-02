https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582598812.html

Ученые рассчитали реальную смертность от COVID-19

Ученые рассчитали реальную смертность от COVID-19

Ученые Имперского колледжа Лондона рассчитали коэффициент летальности от COVID-19, устранив неточности предыдущих исследований. Отчет опубликован на сайте... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T10:10

2020-11-02T10:10

2020-11-02T12:04

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

великобритания

лондон

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Ученые Имперского колледжа Лондона рассчитали коэффициент летальности от COVID-19, устранив неточности предыдущих исследований. Отчет опубликован на сайте учебного заведения.Специалисты изучили 175 научных работ и результаты десяти тестирований на антитела. При анализе данных они принимали во внимание серореверсию — постепенное уменьшение количества антител, из-за которого оценка доли умерших от числа инфицированных может оказаться завышенной.Исследователи пришли к выводу, что в странах с высоким уровнем дохода коэффициент летальности составляет 1,15 процента, в бедных — 0,23 процента.При этом ученые отмечают, что более высокий показатель смертности в развитых государствах связан с большим числом жителей преклонного возраста: риск смерти от коронавируса удваивается с увеличением возраста на каждые восемь лет. У пациентов младше 40 лет коэффициент достигает примерно 0,1 процента, а в возрастной группе старше 80 лет — пяти процентов и более.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

великобритания

лондон

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания, лондон