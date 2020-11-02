https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582590916.html
Доктор Комаровский назвал главную странность коронавируса
Доктор Комаровский назвал главную странность коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал об особенности коронавируса, которая пугает его больше всего. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T08:39
2020-11-02T08:39
2020-11-02T08:45
распространение нового коронавируса
евгений комаровский
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал об особенности коронавируса, которая пугает его больше всего.Он указал на множество случаев в своей практике, когда у людей с явными клиническими симптомами коронавируса тесты показывали отрицательный результат. Врач отметил, что при этом нередки ситуации, когда у пациентов не было никаких проявлений инфекции, но тест в одной лаборатории показывал высокий уровень антител, но уже в другой — ничего."Вот этот вопрос меня волнует гораздо больше, чем количество антител в организме переболевшего", — сказал Комаровский в интервью "Украина.ру".Он предположил, что проблема может заключаться в качестве тестов, которые, по его словам, превратились в "удачную бизнес-модель".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582582686.html
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений комаровский, коронавирус covid-19, здоровье - общество