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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582590916.html
Доктор Комаровский назвал главную странность коронавируса
Доктор Комаровский назвал главную странность коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал об особенности коронавируса, которая пугает его больше всего. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T08:39
2020-11-02T08:45
распространение нового коронавируса
евгений комаровский
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал об особенности коронавируса, которая пугает его больше всего.Он указал на множество случаев в своей практике, когда у людей с явными клиническими симптомами коронавируса тесты показывали отрицательный результат. Врач отметил, что при этом нередки ситуации, когда у пациентов не было никаких проявлений инфекции, но тест в одной лаборатории показывал высокий уровень антител, но уже в другой — ничего."Вот этот вопрос меня волнует гораздо больше, чем количество антител в организме переболевшего", — сказал Комаровский в интервью "Украина.ру".Он предположил, что проблема может заключаться в качестве тестов, которые, по его словам, превратились в "удачную бизнес-модель".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582582686.html
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евгений комаровский, коронавирус covid-19, здоровье - общество

Доктор Комаровский назвал главную странность коронавируса

08:39 02.11.2020 (обновлено: 08:45 02.11.2020)
 
© Sputnik / Batyrshin Timur Евгений Комаровский
Евгений Комаровский - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Sputnik / Batyrshin Timur
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал об особенности коронавируса, которая пугает его больше всего.
Он указал на множество случаев в своей практике, когда у людей с явными клиническими симптомами коронавируса тесты показывали отрицательный результат. Врач отметил, что при этом нередки ситуации, когда у пациентов не было никаких проявлений инфекции, но тест в одной лаборатории показывал высокий уровень антител, но уже в другой — ничего.
Производство тестов на антитела к COVID-19 - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
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"Вот этот вопрос меня волнует гораздо больше, чем количество антител в организме переболевшего", — сказал Комаровский в интервью "Украина.ру".
Он предположил, что проблема может заключаться в качестве тестов, которые, по его словам, превратились в "удачную бизнес-модель".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЕвгений КомаровскийКоронавирус COVID-19Здоровье - Общество
 
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