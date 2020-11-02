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https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582586618.html
Эксперт спрогнозировал пик пандемии коронавируса в Москве
Эксперт спрогнозировал пик пандемии коронавируса в Москве
Пик пандемии коронавируса в Москве придется на 14 декабря. Такое мнение в интервью газете "Известия" высказал руководитель группы по моделированию ситуации с... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T06:55
2020-11-02T07:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
алексей боровков
анастасия ракова
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пик пандемии коронавируса в Москве придется на 14 декабря. Такое мнение в интервью газете "Известия" высказал руководитель группы по моделированию ситуации с COVID-19 в России, глава Центра компетенций Национальной технологической инициативы Алексей Боровков.Специалист назвал три ключевых, по его мнению, сценария развития эпидемиологической ситуации в городе: оптимистический, средний и пессимистичный.По его словам, в случае оптимистичного развития событий, число заболевших составит примерно 192 тысячи человек. На спад интенсивность заболевания в российской столице пойдет в феврале. К началу марта эксперты ожидают около 40 тысяч активных больных.В то же время, если ситуация пойдет по пессимистичному пути, то пик в Москве будет достигнут уже 8 декабря и составит порядка 260 тысяч активных больных.По словам Боровкова, чтобы получить оценку по активным больным для всей страны, приведенные данные нужно умножить примерно на три. Однако, что касается пика, его предсказать во всей стране невозможно, подчеркнул эксперт.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что все введенные в столице меры показали свою эффективность и "дают надежду, что ситуация не будет ухудшаться".Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в свою очередь, заявила, что в Москве установилось равновесие по количеству поступающих и выписываемых пациентов с коронавирусом из больниц.В Москве&nbsp;действуют ограничения из-за коронавируса. В частности, до конца ноября&nbsp;сохраняется домашний режим для людей старше 65 лет и москвичей с хроническими заболеваниями. Требование для московских компаний перевести на дистанционную работу не менее 30 процентов сотрудников продлевается до 29 ноября.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582585668.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей боровков, анастасия ракова , сергей собянин, москва

Эксперт спрогнозировал пик пандемии коронавируса в Москве

06:55 02.11.2020 (обновлено: 07:19 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛюди в медицинских масках в Москве
Люди в медицинских масках в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пик пандемии коронавируса в Москве придется на 14 декабря. Такое мнение в интервью газете "Известия" высказал руководитель группы по моделированию ситуации с COVID-19 в России, глава Центра компетенций Национальной технологической инициативы Алексей Боровков.
Специалист назвал три ключевых, по его мнению, сценария развития эпидемиологической ситуации в городе: оптимистический, средний и пессимистичный.
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По его словам, в случае оптимистичного развития событий, число заболевших составит примерно 192 тысячи человек. На спад интенсивность заболевания в российской столице пойдет в феврале. К началу марта эксперты ожидают около 40 тысяч активных больных.
В то же время, если ситуация пойдет по пессимистичному пути, то пик в Москве будет достигнут уже 8 декабря и составит порядка 260 тысяч активных больных.
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По словам Боровкова, чтобы получить оценку по активным больным для всей страны, приведенные данные нужно умножить примерно на три. Однако, что касается пика, его предсказать во всей стране невозможно, подчеркнул эксперт.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что все введенные в столице меры показали свою эффективность и "дают надежду, что ситуация не будет ухудшаться".
Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в свою очередь, заявила, что в Москве установилось равновесие по количеству поступающих и выписываемых пациентов с коронавирусом из больниц.
В Москве действуют ограничения из-за коронавируса. В частности, до конца ноября сохраняется домашний режим для людей старше 65 лет и москвичей с хроническими заболеваниями. Требование для московских компаний перевести на дистанционную работу не менее 30 процентов сотрудников продлевается до 29 ноября.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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