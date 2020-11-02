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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582585668.html
СМИ: расходы россиян на тестирование на COVID-19 предложили возмещать
СМИ: расходы россиян на тестирование на COVID-19 предложили возмещать
Союз потребителей и Международная конфедерация обществ потребителей предложили возмещать россиянам из бюджета плату за тесты на коронавирус, сделанные в частных РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T05:42
2020-11-02T05:42
распространение нового коронавируса
михаил лебедев
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
международная конфедерация обществ потребителей
общество
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Союз потребителей и Международная конфедерация обществ потребителей предложили возмещать россиянам из бюджета плату за тесты на коронавирус, сделанные в частных медицинских учреждениях. Соответствующее письмо, как сообщает газета "Известия", направлено в Совет безопасности и руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой.Отмечается, что в организации поступают обращения родственников заболевших COVID пациентов из регионов. Люди жалуются на дополнительные расходы на анализы на коронавирус. Они вынуждены делать их в частных клиниках за собственный счет из-за того, что в государственных поликлиниках нужно ждать своей очереди по нескольку недель.Идея предусматривает такую помощь уже заболевшим COVID-19 и членам их семей. Предполагается, что указанные расходы мог бы возмещать Фонд обязательного медицинского страхования. По подсчетам экспертов, на это потребуется порядка 10 миллиардов рублей.Мазок ПЦР берут сразу после контакта с больным COVID-19 и в течение двух недель после проявления симптомов. Образцы для этого теста берут из носа и рта одновременно, после чего смешивают их в одной пробирке. В таком случае результат будет максимально достоверным.По словам эксперта Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева, экспресс-тесты также подходят для исследований, но они не всегда способны определить наличие иммуноглобулина М — антител, появление которых указывает на начало инфекции.В случае, если человек уже переболел, обычный мазок ПЦР ничего не покажет, поэтому следует сдавать кровь на антитела.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Она охватила почти все страны. В настоящее время зафиксировано около 45,7 миллиона случаев заражения, почти 1,2 миллиона пациентов скончались. Больше всего зараженных в США, Индии и Бразилии.В России инфекцией заразились более 1,6 миллиона человек, около 1,22 миллиона из них излечились, свыше 28 тысяч пациентов скончались.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201101/symptom-1582552367.html
https://ria.ru/20201030/posledstviya-1582386097.html
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михаил лебедев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), международная конфедерация обществ потребителей, общество

СМИ: расходы россиян на тестирование на COVID-19 предложили возмещать

05:42 02.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТестирование пассажиров на COVID-19
Тестирование пассажиров на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Союз потребителей и Международная конфедерация обществ потребителей предложили возмещать россиянам из бюджета плату за тесты на коронавирус, сделанные в частных медицинских учреждениях. Соответствующее письмо, как сообщает газета "Известия", направлено в Совет безопасности и руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой.
Отмечается, что в организации поступают обращения родственников заболевших COVID пациентов из регионов. Люди жалуются на дополнительные расходы на анализы на коронавирус. Они вынуждены делать их в частных клиниках за собственный счет из-за того, что в государственных поликлиниках нужно ждать своей очереди по нескольку недель.
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Вчера, 17:22Распространение нового коронавируса
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Идея предусматривает такую помощь уже заболевшим COVID-19 и членам их семей. Предполагается, что указанные расходы мог бы возмещать Фонд обязательного медицинского страхования. По подсчетам экспертов, на это потребуется порядка 10 миллиардов рублей.
Мазок ПЦР берут сразу после контакта с больным COVID-19 и в течение двух недель после проявления симптомов. Образцы для этого теста берут из носа и рта одновременно, после чего смешивают их в одной пробирке. В таком случае результат будет максимально достоверным.
По словам эксперта Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева, экспресс-тесты также подходят для исследований, но они не всегда способны определить наличие иммуноглобулина М — антител, появление которых указывает на начало инфекции.
В случае, если человек уже переболел, обычный мазок ПЦР ничего не покажет, поэтому следует сдавать кровь на антитела.
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября, 22:24Распространение нового коронавируса
ВОЗ рассказала о долгосрочных последствиях коронавируса
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Она охватила почти все страны. В настоящее время зафиксировано около 45,7 миллиона случаев заражения, почти 1,2 миллиона пациентов скончались. Больше всего зараженных в США, Индии и Бразилии.
В России инфекцией заразились более 1,6 миллиона человек, около 1,22 миллиона из них излечились, свыше 28 тысяч пациентов скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус - РИА Новости, 1920, 21.03.2020
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
 
Распространение нового коронавирусаМихаил ЛебедевКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Международная конфедерация обществ потребителейОбщество
 
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