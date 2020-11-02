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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582582686.html
Ученые назвали период сохранения антител у заразившихся коронавирусом
Ученые назвали период сохранения антител у заразившихся коронавирусом
Антитела к коронавирусу сохраняются в организме переболевшего человека до пяти месяцев. К такому выводу пришли ученые из медицинского центра Маунт Синай в США,... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T02:25
2020-11-02T05:16
распространение нового коронавируса
евгений тимаков
коронавирус covid-19
анна попова
весь мир
анатолий ломакин
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Антитела к коронавирусу сохраняются в организме переболевшего человека до пяти месяцев. К такому выводу пришли ученые из медицинского центра Маунт Синай в США, сообщает журнал Science.Такой период возможен в случае, если человек перенес заболевание в легкой или умеренной форме. Ученые напомнили, что антитела могут защитить от повторного заражения коронавирусом или помочь перенести его в более легкой форме в случае повторного заражения.Всего в исследовании приняли участие 30 тысяч человек, которые ранее переболели коронавирусом.Пропадающий иммунитетРуководитель исследования вакцины "Спутник V" на возрастной группе Никита Ломакин рассказал о неустойчивости гуморального (антительного) иммунитета у переболевших COVID-19.Специалист предупредил, что почти все пациенты, перенесшие коронавирус, теряют антитела к нему в ближайшие три-пять месяцев, и подвержены высокому риску повторного заражения.Ломакин также отметил, что эффективность введенной в организм вакцины от коронавируса со временем будет снижаться. Однако он уточнил, что перед медициной не стоит задачи обеспечить пациента пожизненным иммунитетом.Память об антителахАнтитела к коронавирусу у переболевших не пропадают, сохраняются клетки памяти, способные вырабатывать антитела при встрече с вирусом, заявила в свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она пояснила, что в организме сохраняется память об антителах и при следующей встрече с вирусом происходит мгновенная выработка антител.Врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков отметил в интервью РИА Новости, что случаи заболевания COVID-19 будут наблюдаться еще в ближайшие несколько лет. Коронавирус, по его словам, "никуда не денется".Новый метод тестирования на антителаРанее стало известно, что ученый из Детского научно-исследовательского института Сиэтла Стивен Смит разработал новый способ тестирования на антитела к COVID-19.Специалист выяснил, что с помощью метода иммунопреципитации, обнаруженной проточной цитометрией (IP-FCM), можно моментально выявить в организме антитела, блокирующие связывание вируса с клеткой. При таком исследовании используется не живой биоматериал, а клетки и вирусы, созданные в лаборатории.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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евгений тимаков, коронавирус covid-19, анна попова, весь мир, анатолий ломакин

Ученые назвали период сохранения антител у заразившихся коронавирусом

02:25 02.11.2020 (обновлено: 05:16 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПроизводство тестов на антитела к COVID-19
Производство тестов на антитела к COVID-19 - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Антитела к коронавирусу сохраняются в организме переболевшего человека до пяти месяцев. К такому выводу пришли ученые из медицинского центра Маунт Синай в США, сообщает журнал Science.
Такой период возможен в случае, если человек перенес заболевание в легкой или умеренной форме. Ученые напомнили, что антитела могут защитить от повторного заражения коронавирусом или помочь перенести его в более легкой форме в случае повторного заражения.
Всего в исследовании приняли участие 30 тысяч человек, которые ранее переболели коронавирусом.
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Пропадающий иммунитет

Руководитель исследования вакцины "Спутник V" на возрастной группе Никита Ломакин рассказал о неустойчивости гуморального (антительного) иммунитета у переболевших COVID-19.
Специалист предупредил, что почти все пациенты, перенесшие коронавирус, теряют антитела к нему в ближайшие три-пять месяцев, и подвержены высокому риску повторного заражения.
Ломакин также отметил, что эффективность введенной в организм вакцины от коронавируса со временем будет снижаться. Однако он уточнил, что перед медициной не стоит задачи обеспечить пациента пожизненным иммунитетом.
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Память об антителах

Антитела к коронавирусу у переболевших не пропадают, сохраняются клетки памяти, способные вырабатывать антитела при встрече с вирусом, заявила в свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она пояснила, что в организме сохраняется память об антителах и при следующей встрече с вирусом происходит мгновенная выработка антител.
Врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков отметил в интервью РИА Новости, что случаи заболевания COVID-19 будут наблюдаться еще в ближайшие несколько лет. Коронавирус, по его словам, "никуда не денется".
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Новый метод тестирования на антитела

Ранее стало известно, что ученый из Детского научно-исследовательского института Сиэтла Стивен Смит разработал новый способ тестирования на антитела к COVID-19.
Специалист выяснил, что с помощью метода иммунопреципитации, обнаруженной проточной цитометрией (IP-FCM), можно моментально выявить в организме антитела, блокирующие связывание вируса с клеткой. При таком исследовании используется не живой биоматериал, а клетки и вирусы, созданные в лаборатории.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЕвгений ТимаковКоронавирус COVID-19Анна ПоповаВесь мирАнатолий Ломакин
 
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