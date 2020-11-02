https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582582686.html

Ученые назвали период сохранения антител у заразившихся коронавирусом

Ученые назвали период сохранения антител у заразившихся коронавирусом

Антитела к коронавирусу сохраняются в организме переболевшего человека до пяти месяцев. К такому выводу пришли ученые из медицинского центра Маунт Синай в США,... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T02:25

2020-11-02T02:25

2020-11-02T05:16

распространение нового коронавируса

евгений тимаков

коронавирус covid-19

анна попова

весь мир

анатолий ломакин

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Антитела к коронавирусу сохраняются в организме переболевшего человека до пяти месяцев. К такому выводу пришли ученые из медицинского центра Маунт Синай в США, сообщает журнал Science.Такой период возможен в случае, если человек перенес заболевание в легкой или умеренной форме. Ученые напомнили, что антитела могут защитить от повторного заражения коронавирусом или помочь перенести его в более легкой форме в случае повторного заражения.Всего в исследовании приняли участие 30 тысяч человек, которые ранее переболели коронавирусом.Пропадающий иммунитетРуководитель исследования вакцины "Спутник V" на возрастной группе Никита Ломакин рассказал о неустойчивости гуморального (антительного) иммунитета у переболевших COVID-19.Специалист предупредил, что почти все пациенты, перенесшие коронавирус, теряют антитела к нему в ближайшие три-пять месяцев, и подвержены высокому риску повторного заражения.Ломакин также отметил, что эффективность введенной в организм вакцины от коронавируса со временем будет снижаться. Однако он уточнил, что перед медициной не стоит задачи обеспечить пациента пожизненным иммунитетом.Память об антителахАнтитела к коронавирусу у переболевших не пропадают, сохраняются клетки памяти, способные вырабатывать антитела при встрече с вирусом, заявила в свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она пояснила, что в организме сохраняется память об антителах и при следующей встрече с вирусом происходит мгновенная выработка антител.Врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков отметил в интервью РИА Новости, что случаи заболевания COVID-19 будут наблюдаться еще в ближайшие несколько лет. Коронавирус, по его словам, "никуда не денется".Новый метод тестирования на антителаРанее стало известно, что ученый из Детского научно-исследовательского института Сиэтла Стивен Смит разработал новый способ тестирования на антитела к COVID-19.Специалист выяснил, что с помощью метода иммунопреципитации, обнаруженной проточной цитометрией (IP-FCM), можно моментально выявить в организме антитела, блокирующие связывание вируса с клеткой. При таком исследовании используется не живой биоматериал, а клетки и вирусы, созданные в лаборатории.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201101/vaktsina-1582499281.html

https://ria.ru/20201101/koronavirus-1582498746.html

https://ria.ru/20201101/koronavirus-1582504448.html

весь мир

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тимаков, коронавирус covid-19, анна попова, весь мир, анатолий ломакин