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Попова призвала ужесточить контроль за соблюдением мер против COVID-19

Попова призвала ужесточить контроль за соблюдением мер против COVID-19

Заболеваемость коронавирусом снижается при соблюдении всех требований по борьбе с ним, нужно ужесточить контроль, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T14:32

2020-11-02T14:32

2020-11-02T14:32

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом снижается при соблюдении всех требований по борьбе с ним, нужно ужесточить контроль, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Задача сегодняшнего дня - это безусловное и неукоснительное соблюдение всех требований Роспотребнадзора, всех требований санитарных норм как основы прекращения распространения вируса в Российской Федерации. При исполнении всех требований заболеваемость снижается безусловно", - сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом."И, конечно же, ужесточить контроль за соблюдением этих требований", - добавила Попова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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