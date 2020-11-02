https://ria.ru/20201102/kontrol-1582655035.html
Попова призвала ужесточить контроль за соблюдением мер против COVID-19
Попова призвала ужесточить контроль за соблюдением мер против COVID-19
Заболеваемость коронавирусом снижается при соблюдении всех требований по борьбе с ним, нужно ужесточить контроль, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T14:32
2020-11-02T14:32
2020-11-02T14:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580099461_0:0:2913:1640_1400x0_80_0_0_ac30773aaf0d902c29f18efa57c31b9a.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом снижается при соблюдении всех требований по борьбе с ним, нужно ужесточить контроль, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Задача сегодняшнего дня - это безусловное и неукоснительное соблюдение всех требований Роспотребнадзора, всех требований санитарных норм как основы прекращения распространения вируса в Российской Федерации. При исполнении всех требований заболеваемость снижается безусловно", - сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом."И, конечно же, ужесточить контроль за соблюдением этих требований", - добавила Попова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580099461_182:0:2913:2048_1400x0_80_0_0_c1055ca032da3bb8a7531e64e26ec828.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество