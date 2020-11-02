https://ria.ru/20201102/kompyuter-1582583443.html

Раскрыты способы устранения неполадок на компьютере

Раскрыты способы устранения неполадок на компьютере

Издание Business Insider рассказало, как устранить неполадки на компьютере, когда он не включается. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T02:51

2020-11-02T02:51

2020-11-02T02:51

технологии

в мире

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Издание Business Insider рассказало, как устранить неполадки на компьютере, когда он не включается.В первую очередь, следует попробовать подключить другой источник питания. Как правило, если устройство не включается, то это свидетельствует либо о неисправности блока питания, либо об отсутствии электричества.Также необходимо проверить кабель питания, при наличии запасного его следует заменить.В случае с ноутбуками проблема может заключаться в аккумуляторной батарее. При сильном разряде устройство может не включаться даже при подключении к зарядном устройству, поэтому его на какое-то время следует оставить на зарядке.Кроме того, следует обратить внимание на звуковые сигналы из устройства. Так, многие компьютерные материнские платы издают набор звуковых сигналов при запуске, при этом длинный непрерывный сигнал может указывать на критическую неисправность источника питания.Если компьютер работает, но на экране ничего не появляется, следует убедиться в том, что монитор включен и подключен к компьютеру.Еще один способ устранить возможную неполадку – проверка базовых настроек системы в BIOS (Basic Input/Output System)или UEFI (Unified Extensible Firmware Interface).Помимо указанных способов, пользователь может использовать "безопасный режим" запуска системы.Кроме того, при проблемах с включением компьютера следует попробовать отключить от него все вторичные устройства, такие как принтеры, сканеры или веб-камеры, и запустить его только с монитором, мышью и клавиатурой.Наконец, источником проблемы могут быть вирусы. Если компьютер включен, однако не загружается должным образом, то это может свидетельствовать о заражении вредоносными программами. В данном случае следует попытаться загрузить компьютер не с внутреннего жесткого диска, а с внешнего USB-накопителя, после чего использовать антивирусное программное обеспечение.

https://ria.ru/20201101/kompyuter-1582502293.html

https://ria.ru/20201017/computer-1580226695.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, в мире