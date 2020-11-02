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На нефтешахте в Коми выясняют судьбу двух пропавших при пожаре рабочих
На нефтешахте в Коми выясняют судьбу двух пропавших при пожаре рабочих
Тушение пожара на нефтешахте №3 предприятия "Яреганефть" в Коми продолжается, судьба двух горнорабочих неизвестна, сообщает республиканское ГУМЧС. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T08:39
2020-11-02T08:39
республика коми
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя - РИА Новости. Тушение пожара на нефтешахте №3 предприятия "Яреганефть" в Коми продолжается, судьба двух горнорабочих неизвестна, сообщает республиканское ГУМЧС.Ранее сообщалось о возгорании в уклонном блоке нефтешахты №3 предприятия "Яреганефть". На момент инцидента в шахте находились 82 работника предприятия и подрядных организаций. Устанавливается местонахождение двух человек, остальные выведены на поверхность. СК начало проверку по факту задымления. Пресс-служба ООО "Лукойл-Коми" сообщала, что, по предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание в пусковом устройстве, принадлежащем подрядной организации - ООО "Нефтегазмаш" (НГМ) при проведении ее сотрудниками буровых работ (строительстве скважин уклонного блока 3Т-4)."В шахте находились 82 человека, был организован подъем на поверхность. На поверхность выведены 80 человек. Судьба двух горнорабочих остается неизвестной. Работы по тушению пожара продолжаются", - говорится в сообщении.На тушении подземного пожара работают пять отделений ярегского взвода ВГСЧ и ВГК шахты. Дополнительно в Ярегу следуют 22 человека воркутинского ВГСО.Всего в тушении пожара и ликвидации последствий аварии принимают участие 96 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России - 86 человек и 12 единиц техники. Задействована шахтная система пожаротушения, проложены дополнительные магистральные линии подачи воды к месту пожара.
https://ria.ru/20201102/pozhar-1582579905.html
https://ria.ru/20201101/shakhta-1582571788.html
республика коми
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республика коми, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

На нефтешахте в Коми выясняют судьбу двух пропавших при пожаре рабочих

08:39 02.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС во время работы с радиоуправляемым роботизированным комплексом на учениях "Молния-2017"
Сотрудник МЧС во время работы с радиоуправляемым роботизированным комплексом на учениях Молния-2017 - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя - РИА Новости. Тушение пожара на нефтешахте №3 предприятия "Яреганефть" в Коми продолжается, судьба двух горнорабочих неизвестна, сообщает республиканское ГУМЧС.
Ранее сообщалось о возгорании в уклонном блоке нефтешахты №3 предприятия "Яреганефть". На момент инцидента в шахте находились 82 работника предприятия и подрядных организаций. Устанавливается местонахождение двух человек, остальные выведены на поверхность. СК начало проверку по факту задымления. Пресс-служба ООО "Лукойл-Коми" сообщала, что, по предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание в пусковом устройстве, принадлежащем подрядной организации - ООО "Нефтегазмаш" (НГМ) при проведении ее сотрудниками буровых работ (строительстве скважин уклонного блока 3Т-4).
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на шахте Яреганефть - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
00:59
Названа возможная причина возгорания на нефтешахте в Коми
"В шахте находились 82 человека, был организован подъем на поверхность. На поверхность выведены 80 человек. Судьба двух горнорабочих остается неизвестной. Работы по тушению пожара продолжаются", - говорится в сообщении.
На тушении подземного пожара работают пять отделений ярегского взвода ВГСЧ и ВГК шахты. Дополнительно в Ярегу следуют 22 человека воркутинского ВГСО.
Всего в тушении пожара и ликвидации последствий аварии принимают участие 96 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России - 86 человек и 12 единиц техники. Задействована шахтная система пожаротушения, проложены дополнительные магистральные линии подачи воды к месту пожара.
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на шахте Яреганефть - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
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