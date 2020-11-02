https://ria.ru/20201102/koloniya-1582625347.html

Жителю Нижегородской области дали десять лет колонии за расчленение тещи

Жителю Нижегородской области дали десять лет колонии за расчленение тещи

Пенсионер из Балахны проведет 10 лет в колонии строгого режима за убийство и расчленение престарелой тещи, сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T12:29

2020-11-02T12:29

2020-11-02T12:29

следственный комитет россии (ск рф)

нижегородская область

балахна

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя - РИА Новости. Пенсионер из Балахны проведет 10 лет в колонии строгого режима за убийство и расчленение престарелой тещи, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.Следствием и судом установлено, что в декабре 2019 года в квартире дома по улице Челюскинцев в Балахне 67-летний мужчина в ходе ссоры избил деревянным черенком щетки для уборки престарелую тещу, которая якобы мешала ему спать. От полученных телесных повреждений 96-летняя потерпевшая скончалась. Пенсионер расчленил тело погибшей, сложил останки по пакетам и спрятал в разных местах города. Один из этих пакетов был обнаружен жительницей Балахны 19 декабря 2019 года в районе асфальтобетонного завода.В ходе предварительного расследования вину мужчина не признал. Он был заключен под стражу."Суд признал мужчину виновным в убийстве. Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201013/ubiystvo-1579584703.html

нижегородская область

балахна

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область, балахна, происшествия