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Жителю Нижегородской области дали десять лет колонии за расчленение тещи
Жителю Нижегородской области дали десять лет колонии за расчленение тещи
Пенсионер из Балахны проведет 10 лет в колонии строгого режима за убийство и расчленение престарелой тещи, сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T12:29
2020-11-02T12:29
следственный комитет россии (ск рф)
нижегородская область
балахна
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя - РИА Новости. Пенсионер из Балахны проведет 10 лет в колонии строгого режима за убийство и расчленение престарелой тещи, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.Следствием и судом установлено, что в декабре 2019 года в квартире дома по улице Челюскинцев в Балахне 67-летний мужчина в ходе ссоры избил деревянным черенком щетки для уборки престарелую тещу, которая якобы мешала ему спать. От полученных телесных повреждений 96-летняя потерпевшая скончалась. Пенсионер расчленил тело погибшей, сложил останки по пакетам и спрятал в разных местах города. Один из этих пакетов был обнаружен жительницей Балахны 19 декабря 2019 года в районе асфальтобетонного завода.В ходе предварительного расследования вину мужчина не признал. Он был заключен под стражу."Суд признал мужчину виновным в убийстве. Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201013/ubiystvo-1579584703.html
нижегородская область
балахна
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следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область, балахна, происшествия

Жителю Нижегородской области дали десять лет колонии за расчленение тещи

12:29 02.11.2020
 
© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Андрей Старостин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя - РИА Новости. Пенсионер из Балахны проведет 10 лет в колонии строгого режима за убийство и расчленение престарелой тещи, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
Следствием и судом установлено, что в декабре 2019 года в квартире дома по улице Челюскинцев в Балахне 67-летний мужчина в ходе ссоры избил деревянным черенком щетки для уборки престарелую тещу, которая якобы мешала ему спать. От полученных телесных повреждений 96-летняя потерпевшая скончалась. Пенсионер расчленил тело погибшей, сложил останки по пакетам и спрятал в разных местах города. Один из этих пакетов был обнаружен жительницей Балахны 19 декабря 2019 года в районе асфальтобетонного завода.
В ходе предварительного расследования вину мужчина не признал. Он был заключен под стражу.
"Суд признал мужчину виновным в убийстве. Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
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Следственный комитет России (СК РФ)Нижегородская областьБалахнаПроисшествия
 
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