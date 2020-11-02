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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201102/kobzev-1582623918.html
Врач рассказала о состоянии главы Приангарья Кобзева
Врач рассказала о состоянии главы Приангарья Кобзева
Состояние губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, который находится на лечении в больнице в связи с коронавирусом, стабильное, он чувствует себя лучше и... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T12:27
2020-11-02T12:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
игорь кобзев
иркутская область
общество
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ИРКУТСК, 2 ноя – РИА Новости. Состояние губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, который находится на лечении в больнице в связи с коронавирусом, стабильное, он чувствует себя лучше и готовится к выписке, сообщили журналистам в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19.В ряде телеграм-каналов в понедельник появилась информация о том, что Кобзев, который на прошлой неделе был госпитализирован в связи с коронавирусом, якобы находится в реанимации. В пресс-службе правительства Иркутской области опровергли РИА Новости эту информацию, сообщив, что Кобзев находится в больнице, но не в реанимации."Он очень хорошо ответил на наше лечение, субъективно чувствует себя лучше, температура нормализовалась, готовится к выписке. На данный момент находится в той же палате, в которую и поступал", - рассказала заведующая реанимационным отделением иркутской ОКБ Елена Овчаренко, которую цитирует оперштаб в своем Telegram-канале.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201102/kobzev-1582609269.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, игорь кобзев, иркутская область, общество

Врач рассказала о состоянии главы Приангарья Кобзева

12:27 02.11.2020 (обновлено: 12:30 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев
Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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ИРКУТСК, 2 ноя – РИА Новости. Состояние губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, который находится на лечении в больнице в связи с коронавирусом, стабильное, он чувствует себя лучше и готовится к выписке, сообщили журналистам в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19.
В ряде телеграм-каналов в понедельник появилась информация о том, что Кобзев, который на прошлой неделе был госпитализирован в связи с коронавирусом, якобы находится в реанимации. В пресс-службе правительства Иркутской области опровергли РИА Новости эту информацию, сообщив, что Кобзев находится в больнице, но не в реанимации.
Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
11:14Распространение нового коронавируса
В Иркутской области опровергли сообщения о переводе Кобзева в реанимацию
"Он очень хорошо ответил на наше лечение, субъективно чувствует себя лучше, температура нормализовалась, готовится к выписке. На данный момент находится в той же палате, в которую и поступал", - рассказала заведующая реанимационным отделением иркутской ОКБ Елена Овчаренко, которую цитирует оперштаб в своем Telegram-канале.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Игорь КобзевИркутская областьОбщество
 
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