https://ria.ru/20201102/kobzev-1582623918.html
Врач рассказала о состоянии главы Приангарья Кобзева
Врач рассказала о состоянии главы Приангарья Кобзева
Состояние губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, который находится на лечении в больнице в связи с коронавирусом, стабильное, он чувствует себя лучше и... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T12:27
2020-11-02T12:27
2020-11-02T12:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
игорь кобзев
иркутская область
общество
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ИРКУТСК, 2 ноя – РИА Новости. Состояние губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, который находится на лечении в больнице в связи с коронавирусом, стабильное, он чувствует себя лучше и готовится к выписке, сообщили журналистам в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19.В ряде телеграм-каналов в понедельник появилась информация о том, что Кобзев, который на прошлой неделе был госпитализирован в связи с коронавирусом, якобы находится в реанимации. В пресс-службе правительства Иркутской области опровергли РИА Новости эту информацию, сообщив, что Кобзев находится в больнице, но не в реанимации."Он очень хорошо ответил на наше лечение, субъективно чувствует себя лучше, температура нормализовалась, готовится к выписке. На данный момент находится в той же палате, в которую и поступал", - рассказала заведующая реанимационным отделением иркутской ОКБ Елена Овчаренко, которую цитирует оперштаб в своем Telegram-канале.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201102/kobzev-1582609269.html
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, игорь кобзев, иркутская область, общество