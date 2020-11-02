https://ria.ru/20201102/kobzev-1582609269.html

В Иркутской области опровергли сообщения о переводе Кобзева в реанимацию

В Иркутской области опровергли сообщения о переводе Кобзева в реанимацию

Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, который находится на лечении в больнице в связи с коронавирусом, в реанимацию не переводили, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T11:14

2020-11-02T11:14

2020-11-02T11:14

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

игорь кобзев

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

иркутская область

усолье-сибирское

общество

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ИРКУТСК, 2 ноя – РИА Новости. Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, который находится на лечении в больнице в связи с коронавирусом, в реанимацию не переводили, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Иркутской области.В ряде телеграм-каналов в понедельник появилась информация о том, что Кобзев, который на прошлой неделе был госпитализирован в связи с коронавирусом, якобы находится в реанимации."То, что находится в реанимации, не подтверждаем. Находится в больнице", - сообщил собеседник агентства.Он также отметил, что губернатор поручил своему заместителю Андрею Козлову провести рейд по аптекам, что и было сделано. В понедельник Козлов отчитался о проделанной работе. По словам заместителя губернатора, в настоящее время в аптеки Иркутской области по договоренности с Минпромторгом РФ направлена крупная партия противовирусных препаратов, в том числе "Азитромицин", "Арбидол", "Гриппферон".Также в понедельник на странице Кобзева в Instagram появилось поздравление жительнице города Усолье-Сибирской Юлии Ушаковой, прошедшей в финал музыкального конкурса "Ты супер!".

https://ria.ru/20201026/kobzev-1581511726.html

иркутская область

усолье-сибирское

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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