https://ria.ru/20201102/kobzev-1582609269.html
В Иркутской области опровергли сообщения о переводе Кобзева в реанимацию
В Иркутской области опровергли сообщения о переводе Кобзева в реанимацию
Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, который находится на лечении в больнице в связи с коронавирусом, в реанимацию не переводили, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T11:14
2020-11-02T11:14
2020-11-02T11:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
игорь кобзев
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
иркутская область
усолье-сибирское
общество
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ИРКУТСК, 2 ноя – РИА Новости. Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, который находится на лечении в больнице в связи с коронавирусом, в реанимацию не переводили, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Иркутской области.В ряде телеграм-каналов в понедельник появилась информация о том, что Кобзев, который на прошлой неделе был госпитализирован в связи с коронавирусом, якобы находится в реанимации."То, что находится в реанимации, не подтверждаем. Находится в больнице", - сообщил собеседник агентства.Он также отметил, что губернатор поручил своему заместителю Андрею Козлову провести рейд по аптекам, что и было сделано. В понедельник Козлов отчитался о проделанной работе. По словам заместителя губернатора, в настоящее время в аптеки Иркутской области по договоренности с Минпромторгом РФ направлена крупная партия противовирусных препаратов, в том числе "Азитромицин", "Арбидол", "Гриппферон".Также в понедельник на странице Кобзева в Instagram появилось поздравление жительнице города Усолье-Сибирской Юлии Ушаковой, прошедшей в финал музыкального конкурса "Ты супер!".
https://ria.ru/20201026/kobzev-1581511726.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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